 Integrare și conectivitate prin coridoarele strategice TEN-T: Rhine–Danube și Baltic Sea-Black Sea-Aegean Sea, în centrul discuțiilor privind infrastructura TEN-T

Reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale din România și Republica Moldova, ai Băncii Europene de Investiții, ai structurilor europene și naționale de apărare, precum și ai sectorului de transport și logistică au participat la conferința organizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii „Integration & Connectivity Corridors”, dedicată dezvoltării conectivității europene și identificării unor soluții comune pentru consolidarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T).

Desfășurat la Cazinoul din Constanța, evenimentul a reunit factori de decizie și reprezentanți ai sectorului de transport, cu participarea secretarului de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu, a coordonatorilor europeni ai coridoarelor de transport, Margarida Marques (Rhine–Danube) și Mario Mauro (Baltic Sea–Black Sea–Aegean Sea), pentru a aborda teme strategice privind dezvoltarea infrastructurii, mobilitatea militară, reziliența infrastructurii și eficientizarea lanțurilor logistice și de aprovizionare.

Prima sesiune a fost dedicată rolului coridoarelor Rhine–Danube și Baltic Sea–Black Sea–Aegean Sea (BBA) în consolidarea conectivității dintre Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, precum și în stimularea dezvoltării economice regionale. Discuțiile au evidențiat importanța coordonării investițiilor, a mobilizării finanțării europene și private și a consolidării cooperării instituționale pentru accelerarea proiectelor de infrastructură.

În acest context, cooperarea cu Republica Moldova și dezvoltarea conexiunilor de transport transfrontaliere reprezintă elemente importante pentru îmbunătățirea accesului la rețeaua europeană de transport, facilitarea schimburilor comerciale și consolidarea legăturilor logistice în regiunea Mării Negre. Integrarea infrastructurii și coordonarea proiectelor de transport contribuie la dezvoltarea unor legături mai eficiente între Republica Moldova, România și celelalte piețe europene.

Totodată, Portul Constanța își consolidează relevanța strategică în rețeaua europeană de transport, ca nod multimodal care facilitează legăturile dintre piețele europene, regiunea Mării Negre și principalele fluxuri comerciale internaționale.

Cea de-a doua sesiune a vizat contribuția coridoarelor europene de transport la dezvoltarea mobilității militare și la consolidarea rezilienței strategice a infrastructurii. Discuțiile au pus în evidență importanța unor conexiuni de transport adaptate atât cerințelor mobilității civile, cât și celor de securitate și apărare.

Cea de-a treia sesiune a abordat modalitățile de valorificare a potențialului economic al coridoarelor TEN-T prin dezvoltarea unor lanțuri logistice mai eficiente, competitive și reziliente, capabile să susțină schimburile comerciale și să răspundă provocărilor din lanțurile de aprovizionare.

Conferința a evidențiat importanța unei abordări integrate a dezvoltării infrastructurii europene de transport, bazate pe corelarea investițiilor, conectivității transfrontaliere, competitivității economice, mobilității militare și rezilienței strategice, precum și pe consolidarea dialogului și cooperării dintre instituțiile europene, autoritățile naționale și actorii din domeniul transporturilor și logisticii, în vederea identificării unor soluții comune pentru dezvoltarea rețelei TEN-T și întărirea rolului strategic al regiunii Mării Negre în rețelele europene de transport și comerț.