Construcţia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 19.11.2021, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Constructia Podului peste Tisa in zona Teplita din Sighetu Marmatiei în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investitii, Operațiunea– Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea accesibilitatii regiunii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile, prin fluidizarea traficului, decongestionarea traficului in zonele tranzitate. Cresterea mobilitatatii populatiei si a bunurilor, prin reducerea timpului de calatorie datorat sporirii vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori. Reducerea costurilor de transport – prin realizarea acestui proiect, soferii vor economisi timp si energie si isi vor reduce cheltuielile cu combustibilul si intretinerea autovehicolelor. Cresterea gradului de siguranta al traficului – prin fluidizarea traficului. Inlesnirea cooperarii inter-regionale, atragerea investitiilor interne si externe, cresterea competitivitatii intreprinderilor/firmelor si a mobilitatii fortei de munca si, prin urmare, o dezvoltare mai rapida a regiunii si, in final, a Romaniei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Constructie noua drum: 1,2 km

Poduri de desecare: 5 buc

Pod: 1 buc

Intersectii tip giratie: 1 buc

Punct de frontiera + Parcare: 1 buc

Valoarea totală a proiectului este de 154,212,613.86 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 110,395,006.58 lei, 15% contribuția proprie 19,481,471.74 lei, restul de 24,336,135.54 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 152818