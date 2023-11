Eastern European Consultant S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20489/1993, avand CUI 4627410, prin reprezentant, Dranga Doina, in calitate de Administrator Unic al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, C.A. Rosetti nr. 11, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/19817/1994, avand CUI 6366478, In conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., pentru data de 22.12.2023, ora 13.00, care va avea loc in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

Ratificarea tuturor actelor si demersurilor administratorului unic al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., respectiv Eastern European Consultant S.R.L., prin reprezentant, Dranga Doina, efectuate pentru societate in perioada 17.05.2022 si pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce formeaza obiectul prezentului Convocator.

Revocarea administratorului unic al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., respectiv Eastern European Consultant S.R.L., prin reprezentant, Dranga Doina.

Numirea ca administrator al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., pentru un mandat de 2 ani, a Doamnei Dranga Doina, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Ariesul Mare nr. 3, bl. I10, sc. D, et. 2, ap. 52, sector 6, identificata cu Cartea de Identitate seria RD nr. 308273, emisa de Sectia 20 Politie, la data de 02.04.2003, avand CNP 2470120400130.

Diverse.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc in data de 23.12.2023, ora 13.00, in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata.

In conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, data de referinta pentru actionarii societatii este 05.12.2023.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputerniciri pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Centrul de Afaceri Romania S.A., iar acestea vor fi depuse in original la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

Administrator unic, EASTERN EUROPEAN CONSULTANT S.R.L, prin reprezentant, Dranga Doina.