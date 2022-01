Coreea de Nord a lansat un „proiectil neidentificat” în Marea Japoniei

Acesta este al șaselea test militar efectuat de Pyongyang de la începutul anului, un record în decursul unei singure luni. Ultima oară când Coreea de Nord a testat atâtea arme în decurs de o lună de zile a fost în 2019, după eșecul negocierilor între Kim Jong-un și președintele american de atunci, Donald Trump. De atunci, negocierile dintre cele două țări sunt în impas total și economia nord-coreeană se zbate sub loviturile severe ale sancțiunilor internaționale și sub efectul frontierelor ţării închise pentru a evita pandemia deCovid-19.

Reamintim că, marțea trecută, Pyongyang a testat două rachete de croazieră. La 5 și 11 ianuarie a testat rachete supersonice, iar la 14 și 17 ianuarie a testat alte două rachete balistice. Această serie de testări de rachete, interzise prin sancțiunile internaționale, au făcut obiectul a noi condamnări mondiale, precum și al dezbaterilor unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. Statele Unite au impus noi sancţiuni împotriva regimului nord-coreean.

Analiști sud-coreeni susțin că testările de rachete nord-coreene sunt de fapt «un mesaj adresat comunității internaționale cum că antrenamentele efectuate de Pyongyang fac parte din exercițiul de suveranitate și lumea exterioară nu are drepul să vorbească despre ele». În plus, costul diplomatic al acestor recente testări de rachete este infim pentru liderul nord-coreean, grație sprijinului solid primit din partea Beijingului, care a blocat eforturile internaționale vizând includerea testării rachetelor cu rază scurtă de acțiune sub competenţa sancţiunilor.