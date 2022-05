COTAR: Consiliul Concurenţei nu vede cartelul benzinarilor

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) îi aduce la cunoștință Preşedintelui Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, că nu doar preţurile carburanţilor sunt sub media europeană – cu 3-5% -, ci și puterea de cumpărare a românilor e cu mult sub media europeană, la fel și veniturile majorității românilor.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, s-a declarat mulțumit de faptul că s-a rezolvat problema creșterii prețurilor la carburanți, pentru că a făcut o constatare: preţurile carburanţilor sunt în România cu 3-5% sub media europeană. Deci stăm bine, în opinia domnului Chirițoiu. Statul nu mai e dator să facă nimic pentru români. Doar să încaseze angajații statului salarii de peste 11.000 de euro lunar, pentru astfel de constatări și declarații.

Pe 25 aprilie, prețul unui litru de benzină Euro 95 era în România 1,586 euro (7,848 lei), iar în Germania era 1,995 euro, adică echivalentul a 9,867 lei, doar că noi nu ne comparăm cu Germania, pentru că PIB-ul României este 218 miliarde de euro, iar PIB-ul Germaniei depășește 3,3 trilioane de euro. România, tocmai pentru că e o țară săracă, are o contribuție de numai 1,6% la PIB-ul UE, pe când Germania, care, evident, e una dintre cele mai bogate țări, are o contribuție de aproape 25%. De asemenea, Germania are un salariu minim de 9,35 € (11,03 USD) pe oră, iar România doar 3 dolari pe oră, adică aproape de patru ori mai mic decât în Germania. De asemenea, prețurile alimentelor au crescut cu 6,2% în martie 2022 în Germania, iar în România au crescut cu 11,20%, adică aproape dublu față de Germania.

Putem continua lista de motive pentru care România nu se poate compara cu Germania. La fel, nu se poate compara nici cu Marea Britanie, Franța; Elveția, Olanda, Belgia și multe alte țări mult mai bogate. Eventual, îi mai amintim domnului Chirițoiu că Raportul Eurostat pe 2021 arată că România are cei mai mulți copii din UE expuși la sărăcie și excluziune socială. România se afla în 2020 pe primul loc în topul făcut de Oficiul European de statistică, cu unul din trei copii expuși la sărăcie. Părinții acelor copii și ai multor altora care vor întări rândurile săracilor din statistici depind de prețurile la carburant care pentru ei au creșteri enorme. Acei părinți nu-și mai permit să circule cu mașina personală, dar în curând nu-și vor mai permite să circule nici cu transportul în comun, din cauza scumpirii benzinei și motorinei. Alți părinți nu vor mai avea bani să meargă la muncă, pentru că foarte mulți români fac naveta. Iar alți copii săraci nu vor mai merge la școală, din cauza sărăciei.

La aceste probleme ale României reale nu se gândește domnul Chirițoiu, atunci când face calcule financiare și presupune că dacă avem prețuri la carburanți cu 3-5% sub media europeană ar trebui să zicem merci că nu e mai rău.

Am putea să ne comparăm cu Ungaria, tot o țară mai bogată decât România, unde tot pe 25 aprilie, prețul unui litru de benzină Euro 95 era de 1,314 euro, echivalentul a 6,501 lei. Nu putem să ne comparăm cu Rusia, unde costa 0,658 euro, echivalentul a 3,253 lei, sau cu Belarus, unde costa 0,658 euro (3,253 lei), dar avem o surpriză dacă facem comparația cu Ucraina, țară care e în război și pe care o ajutăm inclusiv cu bani din donații, iar prețul unui litru de benzină Euro 95 era 1,077 euro (5,329 lei) în aceeași zi.

Dacă domnul Chirițoiu nu se declară deloc îngrijorat de scumpirile în cascadă ale carburanţilor în România, ar face bine să calculeze ce pierderi se vor înregistra în următoarea perioadă, din cauza falimentelor în lanț și a pierderilor locurilor de muncă din România, având la bază aceste scumpiri care nu vor mai putea fi suportate de firmele mici și mijlocii. Îi mai amintim domnului Chirițoiu că salariul dumnealui e plătit din banii IMM-urilor care reprezintă 99,7% din totalul companiilor din România, care au angajat 66% din totalul salariaţilor, asigurând circa 60% din PIB-ul României.

Cerem intervenția de urgență a statului pentru diminuarea prețurilor carburanților care au crescut fără nicio explicație logică, doar pe baza unor speculații de pe piața internațională, punând în pericol economia României și, pe cale de consecință, securitatea națională! (Biroul de Presă COTAR )