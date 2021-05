Creştere de venituri pentru companiile care și-au intensificat investițiile în tehnologie în timpul pandemiei

STUDIU Accenture

O nouă categorie de companii denumite „Leapfrogger” au comprimat transformarea digitală înregistrând o creștere de patru ori a veniturilor

Veniturile companiilor cu cea mai mare deschidere către tehnologii precum inteligența artificială, cloud, Internetul lucrurilor (IoT) cresc la o rată de cinci ori mai mare în comparație cu organizațiile mai conservatoare din punct de vedere al inovației, arată un nou studiu Accenture (NYSE: ACN).

Noul studiu, „Make the Leap, Take the Lead”, arată că tehnologia a devenit, fără îndoială, indispensabilă succesului în afaceri și permite direct companiilor nu doar să supraviețuiască, ci chiar să prospere într-una dintre cele mai perturbatoare perioade din istorie. În perioada 2015-2018, “Liderii” se dezvoltau de două ori mai repede decât “Laggards” (companii care adoptă foarte greu noile tehnologii).

Între timp, a apărut o nouă categorie de companii denumite “Leapfroggers” (18% din întregul eșantion). Aceste companii au adoptat tehnologii avansate și emergente pe care le-au integrat rapid, promovând în același timp schimbarea organizațională necesară pentru a profita de aceste investiții tehnologice. “Leapfroggers” și-au comprimat transformările digitale într-un interval de timp mai scurt printr-o strategie tehnologică agresivă și progresivă care a transformat provocările din ultimul an în oportunități de afaceri și avantaje.

„Studiul nostru a evaluat companiile în ceea ce privește „Puterea sistemelor – Systems Strength” – o măsură a adoptării tehnologiei, aplicarea tehnologiilor la scară și disponibilitatea organizațională și culturală pentru inovația tehnologică. Forța puternică a sistemelor, combinată cu o „dimensiune Flip – Flip Size” care pivotează în mod substanțial bugetele IT către inovație, permite “Liderilor” să își extindă considerabil creșterea peste “Laggards”, a declarat Ramnath Venkataraman, global lead, Integrated Global Services, Accenture Technology. „Între timp, “Leapfroggers” arată, de asemenea, progrese extraordinare prin menținerea puterii sistemelor și prin infuzarea inovației în întreaga organizație. De fapt, “Leapfroggers” își cresc acum veniturile de patru ori mai mult decât “Laggards”.

Pentru realizarea studiului au fost chestionați 4.300 de respondenți și a fost atribuit un scor pe baza puterii sistemelor (Systems Strength) și a dimensiunii Flip (Flip Size). Studiul a determinat care companii erau „Lideri” (10% din totalul eșantionului), “Leapfroggers” (18% din eșantion) și „Laggards” (25% inferior) și a analizat performanța financiară a fiecărui grup.

Annette Rippert, director executiv Strategy & Consulting, Accenture, a adăugat: „Acest raport arată că liderii adoptă tehnologia inovatoare mai devreme și investesc mai frecvent decât colegii lor. Acești lideri se concentrează nu numai pe implementarea noilor tehnologii, ci și pe pașii necesari pentru a asigura scalarea cu succes în întreaga organizație, inclusiv noi modalități agile de lucru, făcând schimbări importante pentru a consolida o cultură bazată pe inovare și pentru a-și perfecționa forța de muncă. Fiecare dintre aceste acțiuni are ca rezultat crearea de valoare durabilă pentru toate părțile interesate.”

Studiul arată că strategiile tehnologice în evoluție au un succes mai mare atunci când companiile urmează acești trei pași:

Optimizarea în cloud pentru a construi sisteme puternice, reducând tehnologiile redundante și datele inutile, câștigând în același timp putere de calcul și flexibilitate. Astfel, 80% dintre Leapfroggers adoptaseră o formă de tehnologie cloud până în 2017, dar această cifră a crescut la 98% până în 2020.

În 2019, banca spaniolă Santander și-a consolidat toate serviciile digitale într-o singură unitate globală, a eliminat duplicarea potențială a aplicațiilor și a sistemelor și s-a asigurat că orice platformă nouă este construită „o singură dată”. Aplicația băncii a fost recunoscută drept cea mai bună din Spania în 2020.

Redefinirea strategiei către una tehnologică bazată pe inovație. Leapfroggerii excelează la schimbarea mentalității și la vizualizarea potențialelor crize ca potențiale oportunități de a inova cu noile tehnologii. Scalarea noilor inovații a devenit principala prioritate pentru Leapfroggers în timpul pandemiei, iar 67% încearcă să crească în mod agresiv veniturile din liniile de afaceri care nu sunt esențiale.

Grupul francez Carrefour a investit 2,8 miliarde de euro în transformarea sa digitală și a colaborat cu cei de la Google pentru a crea laboratoare de inovație și a reinventa experiența clienților. În 2020, la nivel global, Carrefour a avut o creștere de peste 70% în comerțul cu alimente, ajungând la 2,3 miliarde de euro și este pe cale să-și atingă obiectivul de 4,2 miliarde de euro până în 2022.

O nouă abordare prin extinderea accesului la tehnologie în funcțiile interne ale organizației și adoptarea unui plan cu valoare mai mare, prin abordarea competențelor personalizate ale angajaților, a bunăstării și a sănătății mintale. Aproape două treimi (65%) dintre lideri acordă prioritate fericirii angajaților prin asigurarea unor modalități de lucru flexibile bazate pe tehnologia digitală, în comparație cu doar 43% dintre “Laggards”.

Deutsche Telekom din Germania a luat în urmă cu cinci ani decizia de a moderniza toate sistemele IT și de a investi în inovația culturală și tehnologică. Inițiativa de transformare la nivel de companie a avut ca scop îmbunătățirea competențelor angajaților, democratizarea accesului la tehnologie și restabilirea stabilității și fiabilității organizației sale IT.

Peste 70% dintre “Lideri” au crescut investițiile în securitatea cloud și 68% în cloud-ul hibrid. “Liderii” au aprofundat, de asemenea, tehnologia Internetului lucrurilor (70%) și inteligența artificială (59%). Construirea unei platforme cloud fundamentale oferă economii de costuri pentru a ajuta la inversarea bugetelor IT de la întreținere la inovație. Ambele oferă o bază solidă pentru alinierea strategiilor tehnologice cu obiectivele de afaceri care creează o valoare de 360 ​​de grade pentru mai multe părți interesate din întreaga organizație.

Leapfroggers și-au transformat strategiile și prioritățile tehnologice într-un interval de timp scurt, folosind criza pentru a crește utilizarea tehnologiilor avansate și emergente cu 17% și a extinde tehnologia în companiile lor. Leapfroggers au promovat, de asemenea, o schimbare organizațională atentă pentru a profita în continuare de aceste tehnologii și și-au comprimat transformările de la ani la luni.