Creștere pe piața chineză după operațiunile vamale speciale din Hainan

Operațiunile vamale speciale au început oficial, la data de 18 decembrie, în portul pentru comerț liber din Hainan, iar rezultatele din prima săptămână sunt remarcabile.

Valoarea totală a mărfurilor importate din străinătate cu scutire de taxe vamale a depășit 400 de milioane de yuani. În urma aplicării politicilor, mărfurile fabricate sau importate în Hainan, care sunt prelucrate în provincie și obțin o valoare adăugată de cel puțin 30%, pot intra în alte provincii ale Chinei fără plata taxelor vamale, iar valoarea totală a vânzărilor acestor mărfuri a depășit 20 de milioane de yuani. În această săptămână, au fost înregistrate 1.972 de noi firme de comerț exterior, cifră ce arată o creștere de 2,3 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe parcursul întregului an, au fost adăugate peste 30.000 de noi unități de declarare vamală, cu o creștere de peste 40%.

Consumul duty-free a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă. Între 18 și 24 decembrie, vânzările produselor scutite de taxe vamale din Hainan au fost de 1,1 miliarde de yuani, cu 165.000 de cumpărători care au achiziționat 775.000 de articole. Aceste cifre reprezintă creșteri de 54,9%, 34,1% și, respectiv, 11,8%, reflectând efectul pozitiv al operațiunii vamale speciale asupra pieței de consum.