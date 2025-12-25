Ministerul japonez al Apărării a publicat un raport potrivit căruia cheltuielile de apărare ale Chinei au crescut rapid, iar China a intensificat acțiunile în jurul Japoniei. În aceste condiții, Japonia intenționează să desfășoare în 2026 dispozitive radar mobile în insulele Okinawa, pentru a monitoriza acțiunile portavioanelor chinezești, potrivit unor relatări.

Referitor la aceste relatări, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, contraamiralul Zhang Xiaogang, a afirmat, joi, că procentul cheltuielilor de apărare ale Chinei din Produsul Intern Brut este mai scăzut decât nivelul mediu mondial. Operațiunile navelor militare chineze în Marea Chinei de Est sunt în conformitate cu dreptul internațional și nu permite nicio ingerință. Guvernul de la Beijing îl îndeamnă pe cel de la Tokyo să oprească desfășurarea dispozițiilor militare direcționate. China va adopta măsuri de contracarare față de orice acțiuni provocatoare.

În ultimii ani, Japonia a impulsionat cu toate eforturile remilitarizarea, încercând să parcurgă calea de înarmare și reînviere a militarismului. Pentru a-și ascunde propriile intenții, Japonia folosește adesea subiectele legate de China ca pretext. Anterior, premierul Sanae Takaishi a făcut declarații provocatoare în problema Taiwan. În prezent, forțele de dreapta au scos în afară mișcarea hipocritică și propagă deținerea de arme nucleare, testând limitele comunității internaționale. Aceste acțiuni reprezintă o provocare vehementă la adresa ordinii internaționale postbelice și a sistemului de neproliferare nucleară, precum și o amenințare gravă pentru pacea regională și internațională.

„Solicităm toate statele și popoarele care iubesc pacea să acționeze pentru a opri reapariția militarismului din Japonia și a evita recăderea lumii în agitație și instabilitate și repetarea tragediei istorice”, a subliniat oficialul chinez.