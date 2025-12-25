China despre înființarea unei companii mixte TikTok în SUA

Guvernul de la Beijing speră ca negociatorii să ajungă la o soluție conformă cu legile și reglementările chineze, o soluție echilibrată din punctul de vedere al intereselor, a declarat He Yongqian, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului, ca reacție la înființarea unei companii mixte TikTok în SUA.

Acesta a arătat că, pentru a pune în aplicare consensul stabilit de liderii Chinei și SUA în cadrul dialogului telefonic, echipele economice și comerciale ale celor două țări, pe baza respectului reciproc și consultărilor egale, au ajuns la o înțelegere de ansamblu privind rezolvarea adecvată, într-un mod cooperant, a problemelor precum TikTok.

„Sperăm ca partea americană să acționeze în același sens cu partea chineză, să își îndeplinească angajamentele, să ofere întreprinderilor chineze un mediu de afaceri echitabil, deschis, transparent și nediscriminatoriu, pentru o activitate durabilă și stabilă în SUA, să promoveze dezvoltarea stabilă, sănătoasă și durabilă a relațiilor economice și comerciale chino-americane”, a mai declarat He Yongqian.