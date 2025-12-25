China rescrie recordul mondial pentru tren ultra-rapid cu levitație magnetică 

Recent, cercetătorii din Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării (NUDT) au reușit, în cadrul unui test de levitație magnetică, să accelereze un vehicul de testare cu greutate de o tonă până la 700 km/h în doar două secunde.Viteza de testare a rescris recordul mondial pentru platforme de același tip și a devenit cea mai rapidă viteză de testare a levitației magnetice electrice supraconductoare din lume.

Echipa de levitație magnetică de la NUDT, după 10 ani de cercetări, a reușit, pe linia de testare de levitație magnetică de 400 de metri, să atingă în siguranță viteza maximă de testare de 700 km/h cu o sarcină de nivel tonaj. Această realizare a depășit provocările tehnice esențiale, precum propulsia electromagnetică la viteze foarte mari, ghidarea cu levitație electrică, invertarea de stocare a energiei de mare putere în regim tranzitoriu și magneții superconductori de câmp înalt, marcând astfel intrarea Chinei în rândul liderilor internaționali în domeniul levitației magnetice la viteze ultra-rapide.

De asemenea, oferă o nouă opțiune pentru dezvoltarea viitoare a transportului prin tuburi vidate cu levitație magnetică în China și propune noi metode și mijloace pentru lansarea asistată de rachete și testele experimentale. Iterațiile ulterioare ale tehnologiei și aplicarea sa industrială vor aduce o nouă dinamică pentru dezvoltarea aviației, spațialului și transportului feroviar în țară.