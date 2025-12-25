Reuniune CCPCC privind lupta anticorupție

Actualitatea din China 

Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a convocat, joi, o reuniune pentru a discuta și planifica eforturile privind combaterea corupției în anul 2026. Xi Jinping, Secretarul general al Comitetului Central al PCC, a prezidat reuniunea.

În cadrul reuniunii s-a arătat că, în 2025, autoritățile de inspecție și supraveghere a disciplinei de la toate nivelurile și-au intensificat eforturile de a îmbunătăți comportamentul și a combate corupția, fiind înregistrate noi progrese și rezultate. 

Pentru 2026, trebuie avansată autoguvernarea deplină și riguroasă a partidului, cu standarde mai ridicate și măsuri mai eficiente, pentru a oferi o garanție puternică dezvoltării economice și sociale în perioada celui de-al 15-lea plan cincinal (2026-2030).

