Creșterea numărului investitorilor și educația financiară, prioritare pentru AAF în 2020

Creșterea numărului investitorilor în fonduri de acțiuni și o mai bună propagare a educației financiare în rândul populației active reprezintă două dintre principalele provocări ale industriei de asset management în 2020, au afirmat astăzi membrii Consiliului Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din România, organizație profesională ai cărei membri administrau la finalul anului trecut active de 48,4 miliarde de lei.

După ce în 2019, industria de asset management a atins cel mai înalt nivel al activelor din ultimii zece ani iar numărul investitorilor în fonduri deschise de investiții a ajuns la 344.495, în creștere cu 12,2% față de decembrie 2018, pentru 2020 obiectivele administratorilor se înscriu pe direcția consolidării acestor rezultate.

”Performanța excelentă a pieței de capital în 2019, atât în ceea ce privește nivelul activelor cât și evoluția numărului de investitori, este un semnal extrem de încurajator într-un context deopotrivă favorabil și provocator în care este necesară mai mult ca oricând înțelegerea de către un număr cât mai mare de persoane a beneficiilor transformării economiilor în investiții. Anul acesta, mai mult decât în trecut, rolul nostru este de a fi un liant între nevoia investitorilor de a-și spori inteligent economiile și oferta pieței, de a răspunde într-o manieră personalizată acestor nevoi”, a afirmat Radu Hanga, președinte AAF.

Jan Pricop, directorul executiv al Asociației, consideră că revenirea interesului investitorilor în fondurile de acțiuni și obligațiuni, observată la finalul anului trecut, ar putea fi tendința care va domina piața și în acest an.

În opinia sa, numărul celor care vor considera mult mai atractive investițiile în fonduri anul acesta și vor alege să-și îndeplinească, astfel, obiectivele financiare personale, pe termen mediu și lung, ar putea crește cu minim 10%.

„De-a lungul deceniilor, economia europeană s-a bazat pe forme tradiționale de împrumut pentru a finanța întreprinderile și pe conturile de economii pentru a remunera persoanele care economisesc. Dar vremurile se schimbă. Evoluțiile demografice ne arată în mod clar că pensiile asigurate prin sistemul pay-as-you-go vor trebui să fie completate din ce în ce mai mult de economisirea și investiția inteligentă de-a lungul vieții. Dacă ratele de dobândă scăzute persistă pe termen lung, conturile de economii nu vor mai fi un mecanism pentru a crește valoarea economiilor oamenilor. Acest lucru va mai putea fi realizat doar printr-o migrare pe scară largă către investiții în acțiuni”, a explicat Jan Pricop, citând din Interim Report of the High Level Forum on the Capital Market Union.

”Fondurile de investiții reprezintă o alternativă pentru lichiditate, economisire sau investiții de lungă durată. Gama este variată, utilizarea simplă și transparentă”, a afirmat la rândul său Aurel Bernat, membru în boardul AAF, director general BT Asset Management.

În opinia lui Horia Gustă, vicepreședintele AAF ”saltul de la consumator la investitor nu este o cădere în gol, dar trebuie sa faci un prim pas sau măcar să îți iei avânt. În acest an, ne dorim ca prin eforturile pe care le facem în direcția educației financiare, să reușim să explicăm cât mai eficient investitorului de retail valoarea pe care o pot crea economiile personale, prin investiții diversificate” a declarat Horia Gustă.

Pe de altă parte, spune oficialul AAF, director general Certinvest ,”după un an frenetic cu performanțe peste media europeană, Bursa de Valori București așteptă o participare mai activă a jucătorilor de talie mică sau mijlocie, a căror listare ar aduce reale beneficii industriei fondurilor de investiții”.

”Provocările din 2020 vor fi cele din fiecare an și anume cele legate de cadrul legislativ și de stabilitatea contextului socio-politic, care influențează mișcările pieței financiare”, a mai spus vicepreședintele AAF.

“Dacă vrem să trăim diferit, trebuie să schimbăm ceva în comportamentul nostru, ca indivizi. Ne uităm la viața bună pe care o au mulți din Vestul Europei și vedem că și-o permit, chiar și după pensionare și ne gândim, de ce nu și noi? Unul din factorii cheie ai prosperității acestora este disciplina de a economisi eficient, pe termen lung și prin intermediul fondurilor de investiții. Cred că de aici trebuie să începem. Chiar de azi”, a spus la rândul său Dan Popovici, membru în board-ul AAF și director general OTP Asset Management. De altfel, o analiză efectuată de compania pe care o reprezintă, atrage atenția că deși economiile populației cresc (în 2019, economiile românilor în bănci au crescut cu 11,9%) inflația le erodează, acționând ca o frână.

Educația financiară este văzută ca un proces cu mai multe etape de mulți dintre membrii Asociației Administratorilor de Fonduri. Cristian Pascu, membru AAF și director executiv adjunct al BCR spune că instituția pe care o reprezintă se pregătește să lanseze un nou proiect în acest sens. “După succesul programului de educație financiară Școala de bani, lansăm în acest an un nou program educațional la nivel național – BCR Școala de business. Este destinat antreprenorilor iar scopul este să îi ajutăm să fie mai bine pregătiți pentru situațiile care le pot impacta afacerea. Programul are o platformă dedicată – www.scoaladebusiness.ro – dar oferă și posibilitatea unor întâlniri directe cu o parte din colegii pregătiți special pe conținut educational. Am pregătit o serie de sfaturi și recomandări utile și usor de implementat pentru business –uri inteligente”, a afirmat acesta.

Președintele AAF, Radu Hanga, se retrage din funcție. Vicepreședintele Horia Gustă propus Adunării Generale a Membrilor să preia mandatul

Ales în noiembrie 2019 președinte al Bursei de Valori București, Radu Hanga, președintele AAF, a anunțat astăzi că, deși nu există o incompatibilitate între cele două funcții ”va face un pas în spate din poziția de președinte al Asociației, într-un gest normal de transparență și colegialitate, atât timp cât focusul, ca funcție de conducere, va fi poziția de la BVB”.

Și, pentru că nu își dorește un cumul de funcții – deși permis de regulamentele celor două instituții – Radu Hanga intenționează să rămână doar membru al Boardului AAF, urmând ca membrii Asociației să decidă în Adunarea generală din 10 martie schimbările propuse.

”Am decis să fac un pas în spate dar voi rămâne aproape de echipa Consiliului Director. Împreună cu colegii mei din board-ul AAF ne dorim să păstrăm actuala componență a Consiliului Director, pentru a ne continua mandatul încredințat. Astfel, am mers cu o propunere de realocare a funcțiilor în interiorul board-ului. Propunerea noastră este ca Horia Gustă, director general Certinvest, actual vicepreședinte al AAF, să preia mandatul de președinte iar Cristian Pascu, membru în board să devină vicepreședinte. Dacă propunerea de a rămâne membru în board va avea susținerea membrilor Asociației, voi rămâne în Consiliul Director. Avem aceleași interese și aceleași obiective și la Bursă și la AAF”, a declarat Radu Hanga, Președinte al Bursei de Valori București.