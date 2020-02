CGS a fost nominalizată în cadrul 2020 Global Outsourcing 100

Compania este recunoscută drept unul dintre cei mai buni furnizori globali de servicii de externalizare pentru al 4-lea an consecutiv

Computer Generated Solutions (CGS), unul dintre principalii furnizori globali de soluții de externalizare, aplicații pentru afaceri și servicii de învățare, a fost menționată în cadrul Global Outsourcing 100 de către Asociația Internațională a Profesioniștilor din Outsourcing (IAOP), asociație globală de stabilire a standardelor în industrie. Astfel, pentru al patrulea an consecutiv, CGS este recunoscută drept unul dintre cei mai buni furnizori de servicii de externalizare.

“Suntem mândri de recunoașterea primită din partea IAOP, la nivel internațional. De asemenea, este important de menționat și că, raportat la piața din România, serviciile oferite de centrele de suport CGS sunt peste media performanței locale. Acest lucru este confirmat și de faptul că echipele noastre autohtone deservesc cu succes clienți de renume la nivel mondial”, a declarat Vladimir Sterescu, Country Manager CGS România.

2020 Global Outsourcing 100 (GO100) recunoaște cei mai buni furnizori de servicii de outsourcing din lume. Lista se bazează pe aplicațiile primite, iar evaluarea are loc în urma unei metodologii riguroase de notare, care include o revizuire independentă de către un grup de membri ai clienților IAOP, cu experiență vastă în selectarea furnizorilor de servicii de outsourcing și a consilierilor pentru organizațiile din care fac parte.

“Clienții știu că există sute de furnizori și consilieri de servicii calificate, dar ceea ce trebuie să înțeleagă acum este ceea ce face ca fiecare să fie excepțional. Lista Global Outsourcing 100 a făcut exact asta. Astfel, suntem mândri să recunoaștem locul companiei CGS printre aceste organizații și în acest an”, a declarat CEO-ul IAOP, Debi Hamill.

Cu resurse de centre de contact optimizate pentru a servi clienți globali, CGS oferă o abordare hibridă unică prin intermediul automatizării și al agenților live în centrele sale situate în America de Nord, America de Sud, Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Tehnologiile sale chatbot și RPA îmbogățite cu AI completează serviciile de asistență pentru clienți furnizate de mii de agenți din birourile multilingve. CGS sprijină multe dintre cele mai importante mărci mondiale din industrii precum retail, ospitalitate, sănătate, tehnologie și telecomunicații. Soluțiile inovatoare, scalabile și flexibile de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) includ suport tehnic și suport pentru clienți, telesales, channel enablement și asistență de back office.

„Suntem încântați să fim recunoscuți din nou printre cei mai buni furnizori de servicii IAOP Global Outsourcing 100. Cu o paletă generoasă de talent imbinat cu cunoștințe și tehnologie de ultimă generație, colaborăm cu clienții noștri globali pentru a ne asigura că partenerii lor au o experiență fără egal când vine vorba de serviciile oferite. În ultimul an, am adăugat noi reprezentanți ai serviciilor pentru clienți din întreaga lume pentru a gestiona angajamente noi și extinse, am îmbunătățit tehnologia noastră pentru a asigura o experiență perfectă pentru parteneri și am extins acoperirea noastră în mai multe regiuni. Această recunoaștere validează accentul nostru continuu pus pe oferirea celor mai buni servicii clienților noștri”, a declarat Steve Petruk, Președinte al Diviziei de Outsourcing Global CGS.