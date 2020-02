Consiliul Concurenţei analizează preluarea a 63 de farmacii de către Help Net Farma

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Help Net Farma SA intenţionează să preia 63 de farmacii aparținând Farmaceutica Remedia SA. Help Net Farma SA face parte din grupul german Phoenix şi operează, la nivelul întregii ţări, lanţul farmaceutic ce activează sub brandul „Help Net’’. Farmaciile Remedia pe care intenţionează să le preia Help Net sunt localizate în Bucureşti şi în 11 județe din zonele de Vest, Sud şi Est ale României. În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune reprezintă o concentrare economică ce trebuie supusă controlului Consiliului Concurenţei. Autoritatea de concurență va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.