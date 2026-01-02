Cronică a guvernării secretarului general Xi Jinping în 2025

Anul 2025 a fost unul extraordinar, s-au împlinit 80 de ani de la victoria în Războiul de rezistență al poporului chinez împotriva agresiunii japoneze și în Războiul mondial antifascist, s-a încheiat cel de-al 14-lea plan cincinal și a fost planificat cel de-al 15-lea plan cincinal. Convocarea cu succes a celei de-a patra sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a stabilit proiectul general și planul strategic pentru dezvoltarea din următorii cinci ani. Acest lucru a marcat încă o mobilizare și o desfășurare cuprinzătoare pentru a avansa pe calea modernizării Chinei.

În acest moment crucial al călătoriei Chinei către modernizare și în contextul transformărilor profunde ale sistemului de guvernare global, practicile de guvernare ale secretarului general Xi Jinping de-a lungul anului au trasat cursul dezvoltării Chinei.

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, a apărut Deepseek, modelul de inteligență artificială, care s-a născut în Hangzhou și a provocat valuri de șoc în întreaga lume.

Secretarul general Xi acordă o mare importanță dezvoltării inteligenței artificiale și a făcut o serie de implementări importante.

Pe tot parcursul anului, cultivarea și dezvoltarea de noi forțe productive a rămas un obiectiv cheie pentru secretarul general Xi Jinping. Pe lângă dezvoltarea activă a industriilor emergente și planificarea proactivă a industriilor viitoare, secretarul general a acordat o atenție deosebită transformării și modernizării industriilor tradiționale.

Anul 2025 a marcat, de asemenea, încheierea perioadei celui de-al 14-lea plan cincinal. În 2025, o dezvoltare de înaltă calitate a fost înregistrată alături de îmbunătățiri ale nivelului de trai al populației. De la Documentul central nr. 1 de la începutul anului, care solicita progrese solide în revitalizarea cuprinzătoare a zonelor rurale, la eforturile sporite de protejare și îmbunătățire a nivelului de trai al populației în cursul dezvoltării și la accentul pus pe promovarea prosperității comune atât în viața materială, cât și în cea spirituală a populației, fiecare politică și fiecare practică au demonstrat că modernizarea Chinei este una a prosperității comune, gravând profund valoarea expresiei „omul, pe primul loc”.