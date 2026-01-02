Actualitatea din China 

Beijingul reiterează că exercițiile din jurul Taiwanului sunt justificate și necesare

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Foto: CGTN

Operațiunile anti-secesiune și anti-interferență desfășurate de Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei în jurul insulei Taiwan au fost pe deplin justificate, necesare și ireproșabile, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Zhang Xiaogang, ca reacție la unele comentarii făcute de autoritățile Statelor Unite ale Americii, Japoniei, Australiei, statului Filipine și Uniunii Europene despre exercițiile militare „Misiunea Justiție 2025”. 

Taiwan este parte integrantă și inalienabilă a teritoriului Chinei, iar problema Taiwan aparține afacerilor interne ale Chinei, în care nu este permisă nicio intervenție externă. Cea mai importantă realitate din zona Strâmtorii Taiwan este că ambele maluri aparțin unei singure Chine, iar cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în zonă o constituie acțiunile separatiste pentru „independența Taiwanului” și încurajarea și sprijinul venite din exterior. Nimeni nu prețuiește mai mult decât partea continentală a Chinei pacea în Strâmtoarea Taiwan, dar nu va accepta ca vreo forță să-i limiteze acțiunile de împiedicare a activităților secesioniste, sub pretextul menținerii păcii aici. De asemenea, partea continentală nu va permite nimănui sau niciunei forțe să se amestece în afacerile interne ale Chinei, sub paravanul păcii, și să provoace haos în Strâmtoarea Taiwan, a mai declarat oficialul chinez.

Distribuie articolul
Articolul anterior Cronică a guvernării secretarului general Xi Jinping în 2025
Articolul următor China: Mai multe țări solicită ridicarea restricțiilor în Fâșia Gaza și distribuirea ajutoarelor umanitare
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend
Extern
Bulgaria adoptă euro: pas istoric spre integrare sau sursă de divizare socială
Economie Extern
Tragedie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: mai multe persoane ucise într-un incendiu izbucnit într-un bar
Extern