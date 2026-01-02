Beijingul reiterează că exercițiile din jurul Taiwanului sunt justificate și necesare

Operațiunile anti-secesiune și anti-interferență desfășurate de Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei în jurul insulei Taiwan au fost pe deplin justificate, necesare și ireproșabile, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Zhang Xiaogang, ca reacție la unele comentarii făcute de autoritățile Statelor Unite ale Americii, Japoniei, Australiei, statului Filipine și Uniunii Europene despre exercițiile militare „Misiunea Justiție 2025”.

Taiwan este parte integrantă și inalienabilă a teritoriului Chinei, iar problema Taiwan aparține afacerilor interne ale Chinei, în care nu este permisă nicio intervenție externă. Cea mai importantă realitate din zona Strâmtorii Taiwan este că ambele maluri aparțin unei singure Chine, iar cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în zonă o constituie acțiunile separatiste pentru „independența Taiwanului” și încurajarea și sprijinul venite din exterior. Nimeni nu prețuiește mai mult decât partea continentală a Chinei pacea în Strâmtoarea Taiwan, dar nu va accepta ca vreo forță să-i limiteze acțiunile de împiedicare a activităților secesioniste, sub pretextul menținerii păcii aici. De asemenea, partea continentală nu va permite nimănui sau niciunei forțe să se amestece în afacerile interne ale Chinei, sub paravanul păcii, și să provoace haos în Strâmtoarea Taiwan, a mai declarat oficialul chinez.