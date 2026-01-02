Actualitatea din China 

China: Mai multe țări solicită ridicarea restricțiilor în Fâșia Gaza și distribuirea ajutoarelor umanitare

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Foto: CGTN

Miniștrii de Externe ai Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Indoneziei, Pakistanului, Turciei, Arabiei Saudite, Qatarului și Egiptului au emis, vineri, o declarație comună privind situația umanitară din Fâșia Gaza, exprimându-și îngrijorarea cu privire la deteriorarea continuă a condițiilor din această zonă.

Declarația subliniază că această criză umanitară din Fâșia Gaza a fost agravată și mai mult de condițiile meteorologice nefavorabile și instabile din ultima perioadă. Având în vedere accesul restricționat la ajutorul umanitar, lipsa acută de provizii vitale și progresul lent în livrarea materialelor necesare pentru repararea infrastructurii și construirea de adăposturi temporare, condițiile de viață ale populației continuă să se deterioreze.

De asemenea, declarația reafirmă sprijinul pentru Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și promite sprijin pentru punerea în aplicare a programelor de promovare a unui armistițiu durabil, încetarea conflictului în Gaza, ameliorarea situației umanitare prelungite a poporului palestinian și crearea condițiilor pentru realizarea dreptului său la autodeterminare și la statalitate.

Miniștrii de Externe din mai multe țări au îndemnat Israelul să ridice imediat restricțiile pentru intrarea și distribuirea ajutoarelor umanitare. Aceștia au solicitat simultan livrarea imediată, completă și fără obstacole a ajutoarelor umanitare către Gaza prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și a agențiilor sale, repararea accelerată a infrastructurii și a spitalelor și restabilirea operațiunilor bidirecționale la punctul de trecere Rafah, în conformitate cu programele relevante.

Distribuie articolul
Articolul anterior Beijingul reiterează că exercițiile din jurul Taiwanului sunt justificate și necesare
Articolul următor Box-office-ul Chinei a trecut de 500 milioane de yuani de Anul Nou 
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Negocierile de pace din Ucraina se reiau în acest weekend
Extern
Bulgaria adoptă euro: pas istoric spre integrare sau sursă de divizare socială
Economie Extern
Tragedie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: mai multe persoane ucise într-un incendiu izbucnit într-un bar
Extern