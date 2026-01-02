China: Mai multe țări solicită ridicarea restricțiilor în Fâșia Gaza și distribuirea ajutoarelor umanitare

Miniștrii de Externe ai Iordaniei, Emiratelor Arabe Unite, Indoneziei, Pakistanului, Turciei, Arabiei Saudite, Qatarului și Egiptului au emis, vineri, o declarație comună privind situația umanitară din Fâșia Gaza, exprimându-și îngrijorarea cu privire la deteriorarea continuă a condițiilor din această zonă.

Declarația subliniază că această criză umanitară din Fâșia Gaza a fost agravată și mai mult de condițiile meteorologice nefavorabile și instabile din ultima perioadă. Având în vedere accesul restricționat la ajutorul umanitar, lipsa acută de provizii vitale și progresul lent în livrarea materialelor necesare pentru repararea infrastructurii și construirea de adăposturi temporare, condițiile de viață ale populației continuă să se deterioreze.

De asemenea, declarația reafirmă sprijinul pentru Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și promite sprijin pentru punerea în aplicare a programelor de promovare a unui armistițiu durabil, încetarea conflictului în Gaza, ameliorarea situației umanitare prelungite a poporului palestinian și crearea condițiilor pentru realizarea dreptului său la autodeterminare și la statalitate.

Miniștrii de Externe din mai multe țări au îndemnat Israelul să ridice imediat restricțiile pentru intrarea și distribuirea ajutoarelor umanitare. Aceștia au solicitat simultan livrarea imediată, completă și fără obstacole a ajutoarelor umanitare către Gaza prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și a agențiilor sale, repararea accelerată a infrastructurii și a spitalelor și restabilirea operațiunilor bidirecționale la punctul de trecere Rafah, în conformitate cu programele relevante.