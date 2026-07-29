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Cseke Attila: Am achitat peste 649 de milioane de lei pentru lucrări finanțate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: ziuaconstanta.ro


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 649.041.440,79 de lei pentru 497 de investiții realizate prin programele derulate de Ministerul Dezvoltării – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Astfel, s-au virat 590.235.286,05 de lei pentru 432 obiective de investiții realizate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Proiectele au în vedere reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, precum și modernizarea sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Pentru 44 de investiții care au ca obiectiv consolidarea unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și reabilitarea termică a unor clădiri publice și rezidențiale, s-au repartizat 44.563.807,03 de lei.

De asemenea, s-au alocat 12.393.691,21 de lei pentru decontarea unor facturi care vizează construirea de locuințe sociale și 1.848.656,50 de lei pentru investiții care au ca obiectiv elaborarea și/sau actualizarea documentațiilor de urbanism (planuri urbanistice generale și regulamente locale de urbanism).

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Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.

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