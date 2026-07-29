A fost aprobat în ședință de Guvern Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.
Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi, distribuite astfel:
– 6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
– 398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).
Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor.
Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:
-2.593 posturi pentru asistenți medicali;
-2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);
-1.433,75 posturi pentru medici;
-257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.
„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.
Decizia adoptată le permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să lanseze fără întârziere procedurile de recrutare.