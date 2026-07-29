A fost aprobat în ședință de Guvern Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

​Prin acest document se deblochează un număr total de 6.850,75 de posturi, distribuite astfel:

– ​6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

– ​398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

​Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenții medicali și personalul auxiliar, categorii esențiale pentru funcționarea spitalelor.

Structura completă a posturilor deblocate este următoarea:

-​2.593 posturi pentru asistenți medicali;

-​2.567 posturi pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.);

-​1.433,75 posturi pentru medici;

-​257 posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

​„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

​Decizia adoptată le permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să lanseze fără întârziere procedurile de recrutare.