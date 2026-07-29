Federația Solidaritatea Sanitară: Nu transformați criza politică într-o criză a sistemului public de sănătate

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) își reafirmă disponibilitatea de a negocia orice proiect de lege a salarizării, indiferent de autorii tehnici sau de partidele politice care-l inițiază. Incertitudinea situației dăunează deopotrivă angajaților din sănătate și pacienților.

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) își exprimă solidaritatea cu revendicările legitime ale angajaților care protestează și respectă dreptul colegilor de a-și desfășura acțiunea sindicală. Dreptul la grevă este un drept fundamental. FSSR nu comentează opțiunea de acțiune sindicală a unei alte organizații reprezentative și nu se va situa niciodată de partea celor care contestă legitimitatea nemulțumirii angajaților din sănătate.

Riscul diminuării unor venituri, plata insuficientă a continuității, reducerea continuă a drepturilor aferente condițiilor de muncă și nevoia unui dialog social real sunt probleme pe care FSSR le-a documentat și le-a susținut consecvent. Cauza este comună: niciun angajat din sănătate nu trebuie să piardă venit, iar riscul profesional și continuitatea serviciilor medicale trebuie plătite corect. Metodele diferă momentan, completându-se reciproc până în momentul în care ar putea coincide.

Solidari cu revendicările, autonomi în decizii și acțiuni

FSSR nu va transforma o cauză comună într-o competiție între organizații sindicale și nu va alimenta polemici care îi avantajează doar pe cei care evită soluțiile. Greva actuală face vizibilă gravitatea situației. În paralel, FSSR va continua negocierea pe texte, calcule și mecanisme aplicabile și își va decide propriile forme de acțiune prin organele sale statutare. Prezența la masa negocierilor nu înseamnă acordul cu proiectul, ci înseamnă refuzul de a lăsa textul legii să fie scris în absența angajaților.

Solicităm ca greva să nu fie folosită drept pretext pentru amânarea discuției de fond și, în aceeași măsură, ca participarea FSSR la consultări să nu fie prezentată drept acceptare a proiectului de către sectorul sanitar.

Precizăm că deciziile organelor colective de conducere ale FSSR includ posibilitatea de sprijinire a grevei, dacă negocierile eșuează, fiind încălcate liniile roșii comunicate public.

Guvernați în mod responsabil!

Responsabilitatea pentru evitarea prelungirii crizei revine însă în primul rând autorităților și partidelor care pot crea un interlocutor cu putere reală de decizie.

FSSR solicită Președintelui României și tuturor partidelor parlamentare să reducă urgent incertitudinea politică și să construiască o majoritate capabilă să învestească un Guvern cu mandat deplin. Angajații din sănătate nu pot negocia la nesfârșit într-un un vid de decizie, iar pacienții nu trebuie să suporte costul incapacității politice de a forma un Executiv care să poată asuma soluții legislative și bugetare.

Guvernul interimar este un interlocutor instituțional pentru administrarea curentă și pentru clarificările tehnice aflate în competența sa, dar nu poate substitui un Guvern susținut de Parlament atunci când sunt necesare angajamente politice, resurse și o nouă inițiativă legislativă.

Absența unei majorități parlamentare care să sprijine un nou guvern riscă să transforme orice negociere într-una fără finalitate, deoarece nimeni nu are astăzi capacitatea juridică deplină de a-și asuma și de a duce mai departe ceea ce se convine la masa discuțiilor. Solicitarea numirii unui Guvern nu este o preferință politică a FSSR, ci condiția minimă pentru ca orice negociere să producă efecte. Reducerea gradului de incertitudine este, în acest moment, prima măsură de protecție atât a angajaților din sănătate, cât și a pacienților.

Consemnați și publicați evoluția negocierilor

În condițiile în care Ministerul Muncii a asumat rolul de autor/secretariat tehnic al unui proiect al legii salarizării și a desfășurat consultări pe această temă, îi revine obligația de a actualiza continuu prevederile acestuia conform celor stabilite de comun acord, în partea privitoare la angajații din sănătate.

Asigurările politice nu țin locul garanțiilor legale

Afirmația publică potrivit căreia niciun venit din sănătate nu va scădea trebuie transformată într-o obligație legală verificabilă. Analizele FSSR și discuțiile din 28 iulie arată că există în continuare riscuri de pierdere pentru angajații care lucrează în zile nelucrătoare, în ture, în gărzi ori în condiții deosebit de periculoase. O declarație nu poate compensa lipsa unei formule de protecție.

Consemnați evoluția negocierilor și transpuneți în proiectul actului normativ cele convenite! Fiecare rundă de consultare trebuie să se încheie cu un document scris, iar fiecare versiune succesivă a proiectului trebuie publicată cu evidențierea modificărilor față de versiunea anterioară. În absența acestei minime discipline procedurale, soluții convenite în grupurile de lucru — cum au fost cele stabilite la Ministerul Sănătății în negocierile anterioare — dispar între versiuni fără nicio explicație publică, iar negocierea devine o ficțiune. Consemnarea nu este o formalitate birocratică, ci este singura garanție că partenerii de dialog discută, de la o rundă la alta, despre același text și negocierile se îndreaptă către rezolvarea problemelor.

Ce solicităm:

1. Numirea unui Guvern cu puteri depline, ca partener legitim de negociere.

2. Consemnarea în scris a fiecărei runde de consultare și publicarea versiunilor succesive ale proiectului, cu evidențierea modificărilor convenite.

3. Actualizarea continuă a proiectului legii salarizării, în partea privitoare la Sănătate, conform celor convenite de comun acord în consultările deja desfășurate.

4. Garantarea faptului că niciun angajat nu pierde venit, prin raportarea protecției tranzitorii la venitul salarial total, nu la salariul de bază.

5. Plata corectă a drepturilor de continuitate: gărzi, ture, muncă în zilele de repaus săptămânal și în sărbătorile legale.

6. Urgentarea elaborării grilelor de salarizare specifice Sănătății și a Hotărârii de Guvern privind Regulamentul de sporuri.

7. Asigurarea unui regim adecvat sporurilor pentru condiții de muncă și restabilirea diferențierii în raport cu riscul, complexitatea și specialitatea medicală, prin creșterea limitelor sporurilor pentru condițiile de muncă și introducerea unei părți a actualelor sporurilor în salariile de bază.

8. Preluarea de către parlamentari, ca amendamente, a propunerilor complete înaintate de FSSR, în momentul aprobării proiectului de lege în Parlament.

Precizăm că absența acestor demersuri firești forțează organele colective ale FSSR să ia în considerare declanșarea protestelor.