Cseke Attila: consolidăm seismic unități de învățământ, unități sanitare, blocuri de locuințe și alte clădiri publice

Ministerul Dezvoltării alocă 159.066.028,65 de lei pentru consolidarea seismică, modernizarea, reabilitarea și reconstruirea a 19 obiective de investiții, prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat și Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase” – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Astfel, Sala Sporturilor „Trivale” din Pitești va beneficia de lucrări de consolidare și reabilitare în valoare de 27.249.490,12 lei și Consiliul Județean Neamț va primi 3.508.088,42 pentru a consolida, reabilita și extinde Muzeul de Științe Naturale. Alte 12.063.249,43 de lei sunt alocate pentru consolidarea și asigurarea seismică a unor blocuri de locuințe din Vișeu de Sus (jud. Maramureș).

Comuna Borca (jud. Neamț) va beneficia de o finanțare în valoare de 11.239.074,03 de lei pentru realizarea unor investiții destinate eficientizării energetice și consolidării seismice a Liceului „Mihail Sadoveanu”, clădire monument istoric, iar Școala Gimnazială din comuna Mădulari (jud. Vâlcea) va fi reabilitată integrat printr-o finanțare în valoare de 13.425.724,40 lei.

De asemenea, prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, au fost aprobate finanțări în valoare de 81.214.064,24 de lei pentru 8 obiective de investiții. Pentru reabilitarea și consolidarea dispensarului din comuna Grebănu (jud. Buzău) au fost alocate 5.735.268 lei, 6.466.073,88 de lei au fost alocate pentru dispensarul Topraisar (jud. Constanța) și 1.527.095,96 de lei pentru dispensarul din localitatea Runcu Mare (jud. Olt).

Prin Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, ministerul alocă 77.851.964,41 de lei pentru consolidarea unor clădiri cu risc seismic. Investițiile vizează construirea unor corpuri pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” din municipiul Pitești, modernizarea Școlii Gimnaziale Zmeu din comuna Lungani (jud. Iași), renovarea Școlii Primare din comuna Chiheru de Jos (jud. Mureș), construirea unei școli în comuna Poienești (jud. Vaslui), precum și în comuna Lespezi (jud. Iași), consolidarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale din comuna Poienari (jud. Neamț) și consolidarea Școlii Primare din comuna Obârșia (jud. Olt). Totodată, au fost alocate fonduri pentru consolidarea sau reconstruirea unor grădinițe din județele Teleorman, Cluj, Brașov și Argeș.