Cum descoperi din timp eventualele defectiuni ale unor motoare electrice?

Atat la nivel industrial, cat si la nivel casnic, utilizarea electromotoarelor a provocat o adevarata revolutie. Cu ajutorul acestor dispozitive, foarte multe procese de productie si nu numai au fost simplificate. Tot cu ajutorul electromotoarelor a devenit posibila si actiunea de automatizare industriala. Astfel, in multe domenii se pot obtine produse de o calitate mai buna, intr-un timp mai scurt.

La fel ca in cazul oricarui alt dispozitiv din aceasta categorie, si atunci cand vine vorba despre motoare electrice, sunt necesare masuri speciale de mentenanta. Este nevoie ca motorul sa fie ingrijit in mod corespunzator, insa si schimbarea lui este un proces important. Trebuie sa stii cand motorul trebuie sa fie schimbat, iar, daca reusesti sa identifici la timp semnele defectiunilor, poti evita oprirea productiei. Iata care sunt aceste semne!

Defectiuni la motoare electrice: cum sa preintampini colapsul

Electromotoarele nu functioneaza in mod independent, ci sunt integrate in angrenaje complexe, pe care le pun in miscare. La propriu! Asta deoarece rolul pe care il au diversele modele de motoare electrice de pe piata este acela de a genera energie mecanica, prelucrand energia electrica.

Acest lucru este posibil prin intermediul elementelor care compun un electromotor. Este vorba despre perii, rotor, camp magnetic, osie si sursa de alimentare. Uzura, precum si alti factori semnificativi, pot ajunge sa influenteze in mod negativ functionarea motorului si capacitatea sa de a oferi energia necesara in angrenajele in cadrul carora este integrat.

Multe dintre aceste probleme pot sa fie identificate din timp, in asa fel incat sa se ia masurile necesare pentru ca activitatea sa nu fie intrerupta. Iata care sunt cele mai importante semnale pe care modelele performante de motoare electrice le transmit, atunci cand lucrurile nu sunt in cei mai buni parametri:

1. Motorul se incinge in exces­ – supraincalzirea este o consecinta a suprasolicitarii motorului. Atunci cand piesele componente ale acestuia si-au atins durata maxima de viata, motorul va incepe sa se incinga foarte rapid, la fiecare utilizare. Daca te lovesti de asa ceva, cel mai probabil va fi nevoie sa inlocuiesti imediat intreg electromotorul.

2. Motorul se incalzeste – exista si varianta in care motorul se incalzeste, dar nu in exces. In acest caz, ar putea fi vorba despre o defectiune la sistemul de ventilare. In lipsa actiunii eficiente a acestuia, motorul poate ajunge sa se incalzeasca destul de rapid, chiar daca nu are nicio alta problema sau defectiune.

3. Motorul este zgomotos – un alt semnal clar cu privire la problemele care pot fi intalnite la nivelul unui electromotor este cel dat de zgomote. Daca auzi zgomote ciudate, trebuie sa investighezi in detaliu starea componentelor mecanismului.

4. Motorul nu porneste – aceasta problema este cauzata, de cele mai multe ori, de sursa de alimentare defecta. Este cel mai evident semnal ca este ceva in neregula cu motorul, iar sursa este problema, in general. Alternativ, exista si varianta ca o componenta interna sa fie defecta.

Intra pe AllIndustrial.ro si descopera o gama variata de motoare electrice, din care poti alege cele mai bune variante pentru sistemele tale. De asemenea, ai posibilitatea de a achizitiona si piese si accesorii care sa te ajute in cadrul lucrarilor de mentenanta. Investeste in calitate si bucura-te de o functionare corecta a motorului pe care il utilizezi!