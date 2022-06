Cada freestanding din compozit – de ce sa alegi acest model?

Te-ai decis sa achizitionezi o cada, insa nu stii care sunt detaliile de care trebuie sa tii cont? Unul dintre cele mai importante aspecte se refera la materiale. In mod sigur iti doresti o cada de calitate, accesibila si cu o durata lunga de utilizare.

Cada freestanding compozit face parte din aceasta categorie. Te invit sa descoperi in randurile de mai jos informatiile necesare, care te vor ajuta sa iei cea mai buna decizie pentru tine.

Ce este o cada freestanding compozit?

Cada freestanding este un model special de cada, ce se regaseste pe piata si sub denumirea de cada de mijloc sau tip insula. O data ce te-ai decis ca investesti intr-un astfel de model, trebuie sa stii si din ce materiale este produsa. De exemplu, compozitul este un material ce se utilizeaza foarte mult in ultima vreme, intrucat reprezinta o combinatie de mai multe materiale. Acest lucru ii ofera o serie de avantaje fata de alte variante, iar cele mai importante caracteristici de care trebuie sa tii cont sunt urmatoarele:

durabilitate – compozitul este un material solid, ce iti ofera un grad ridicat de durabilitate. Astfel, poti compara o cada din compozit cu una din fonta;

greutate – fata de cada din fonta, cada freestanding din compozit este mult mai usoara. Acesta este un punct forte pe care trebuie sa il iei in considerare cand vine vorba de manevrabilitate si transport. Mai mult, o poti monta foarte usor si o poti aseza pe orice tip de pardoseala;

cada din compozit este usor de intretinut si eviti usor petele sau zgarieturile;

mentine temperatura apei la un nivel optim si in acest fel vei putea beneficia de o baie placuta si relaxanta;

cada freestanding din compozit este in mod normal acoperita cu un strat de email ceea ce inseamna ca o poti vopsi ulterior asa cum iti doresti. In acelasi timp, poti adapta stilul baii cu personalitatea ta, tinand cont totodata si de restul elementelor, cum ar fi gresia sau faianta.

Amplasare si montaj

Amplasarea cazii freestanding joaca un rol important in amenajarea baii tale. Important este sa stii ca aceasta cada nu trebuie sa fie montata in stilul clasic, adica lipita de un perete. De exemplu, o poti aseza in orice loc al baii si nu ai nevoie de instalatii care sa o inconjoare. Daca dispui de o baie mare, poti monta cada la ferestra: astfel te vei bucura de o atmosfera cu totul deosebita.

Modele si marimi

Cada freestanding din compozit va fi elementul central din baia ta si iti va oferi un plus de eleganta. In acest sens, ai la dispozitie o gama variata de marimi si modele, pornind de la forme ovale, rotunde sau patrate. Un alt aspect, pe care este bine sa il cunosti, este acela ca, pe langa multitudinea de modele ce le ai la dispozitie, poti alege si marimea dorita de tine. De exemplu, poti opta pentru cazi cu dimensiuni standard sau pentru modele personalizate, ce pot fi fabricate pe dimensiunile pe care ti le doresti. Chiar si forma poate fi adaptata si fabricata pe stilul tau.

Accesorii

Lasa-ti libera imaginatia si decoreaza baia asa cum iti doresti. O data ce ai ales modelul cazii freestanding, este necesar sa stii si ce tip de baterie se potriveste cu cada ta. Poti opta pentru o baterie cu montaj in interiorul cazii sau o baterie si un dus ce se monteaza pe pardoseala.

Cada freestanding compozit este modelul idel in care poti investi, indiferent daca detii o baie mare sau una de mici dimensiuni.

