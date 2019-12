Cum gasesti cel mai bun apartament de inchiriat

Inchirierea unui apartament in capitala se poate dovedi o adevarata provocare. La un moment dat, clientii se satura de „super-ofertele” mascate pe site-uri cu anunturi sau in ziare si realizeaza ca, fara ajutorul unei echipe de profesionisti, precum reprezentantii agentiei Bliss Imobiliare, nu reusesc sa gaseasca locuinta mult visata.

Cu o oferta foarte bogata de apartamente de inchiriat in Bucuresti si cu o oferta de nerefuzat de servicii prompte si eficiente, clientii vor fi pe deplin multumiti de colaborare si isi vor da seama ca erau suficiente doar cateva click-uri pentru a face fata presiunii gasirii unui apartament.

Necesitatea gasirii unui apartament in Bucuresti poate deveni presanta

In cele mai multe situatii, oamenii sunt obligati sa isi gaseasca o locuinta noua in cateva saptamani. Iar acesta nu este cel mai fericit scenariu, pentru ca dureaza cateva zile pana gasesc un anunt care sa le convina, atat din punctul de vedere al pretului, cat si al conditiilor si zonei, precum si alte cateva zile pana isi strang si muta toate lucrurile. Cu ajutorul reprezentantilor Bliss Imobiliare, acest lucru devine foarte simplu.

Apeland la o agentie de inchirieri, clientii nu trebuie sa sune proprietarul, sa stabileasca intalnirile, sa ceara mai multe fotografii relevante ale locuintei pe care urmeaza sa o inchirieze, ci pot, pur si simplu, sa urmareasca online ofertele, sa aleaga in functie de buget si zona ceea ce li se potriveste, sa anunte consultantul asupra deciziei luate, pentru ca acesta sa ii poata intermedia tranzactia in mod direct, semnand actele. Posibilitatea de a fi pacalit sau inselat de catre proprietar este zero in cazul apelarii la agentia imobiliara.

Insa nu numai acest aspect este important, ci si serviciile suplimentare. Agentia de inchirieri garanteaza gasirea locuintei perfecte in cel mai scurt timp, care va fi inchiriata in conditii de deplina curatenie, dar si legalitate. In plus, site-ul companiei este foarte bine pus la punct, este foarte bine organizat, fiecare locuinta in parte beneficiaza de o promovare corecta, informatiile complete fiind insotite de fotografii relevante.

Sfaturi demne de urmat in alegerea chiriei potrivite

Indiferent care sunt motivele pentru care oamenii isi cauta un apartament de inchiriat, important este ca acest nou spatiu de locuit sa se preteze pretentiilor si exigentelor lor. Principalii pasi pentru a gasi apartamentul potrivit sunt destul de simpli si usor de urmat.

In primul rand, clientii trebuie sa isi stabileasca zona in care vor inchiria, in functie de apropierea de locul de munca sau de scoala copiilor, dar si de bugetul pe care il au la dispozitie, luna de luna, pentru plata chiriei.

Inainte de a semna contractul de inchiriere, clientii trebuie sa se asigure ca apartamentul este intr-o stare perfecta, cu toate reparatiile la zi, dar si sa-si cunoasca drepturile si obligatile pe care le au, in calitate de chirias. Daca toate aceste sfaturi sunt pe deplin respectate, atunci, cu siguranta, gradul de satisfactie va fi ridicat.