Cum ii poti prelungi durata de viata a centralei termice pe gaz?

Confortul este esential pentru o locuinta, iar acesta este influentat in mare masura de temperatura ambientala.

De aceea, oamenii au la indemana foarte multe solutii pentru incalzirea locuintei, care sa se potriveasca nevoilor pe care le au, zonei in care locuiesc sau suprafetei care trebuie incalzita.

Una dintre cele mai populare metode folosite de romani pentru incalzirea caselor este centrala termica pe gaz. Cu toate ca inca mai exista o retea publica de termoficare, numarul celor abonati la aceasta a scazut treptat de-a lungul timpului, astfel incat in unele orase aceasta a disparut complet. In schimb, oamenii si-au montat centrale termice individuale, care le ofera o libertate mai mare in setarea gradului de confort dorit.

Care sunt cele mai comune defectiuni ale centralelor termice pe gaz?

Pe piata exista doua categorii de centrale termice, clasice sau prin condensare, cele din urma fiind recunoscute pentru eficienta ridicata, care este de aproape 100%, fata de cele conventionale, in cazul carora este de aproximativ 90%.

Un tip de astfel de centrala termica, care sa fie robusta si usor de integrat in orice spatiu de locuit, este centrala Buderus, care se bucura de un design unic si modern, precum si de o interfata inteligenta, ce asigura o utilizare simpla.

Oricat de performanta ar fi insa o centrala termica, aceasta este predispusa la unele defectiuni, care pot fi prevenite cu o ingrijire mai atenta din partea proprietarilor. Una dintre cele mai comune astfel de defectiuni apare atunci cand centrala fie nu porneste, fie merge putin si se opreste.

Daca imposibilitatea de a porni centrala termica este normala in cazul in care curentul electric sau gazele sunt oprite, in cazul functionarii sacadate, principalele vinovate pot fi o presiune scazuta a apei, o defectiune a termostatului sau chiar o defectiune a pompei de apa.

Pentru stabilirea cu exactitate a defectiunii si, daca este cazul, pentru inlocuirea componentelor defecte se recomanda apelarea unui instalator profesionist. Acesta poate recomanda montarea unei pompe de circulatie Wilo, care va facilita transmiterea agentului termic la consumator, adica radiator.

De asemenea, proprietarii de centrale termice pe gaz se mai pot confrunta si cu alte situatii, precum functionarea continua a centralei, un arzator care nu functioneaza, centrala nu incalzeste apa sau scoate zgomote neobisnuite. Indiferent de situatie, este indicat ca dispozitivul sa fie verificat de un profesionist.

Cum poate fi prelungita viata unei centrale termice?

Modul in care este folosita si ingrijita o centrala influenteaza durata de viata a acesteia, motiv pentru care efectuarea reviziilor periodice este o solutie care contribuie la mentinerea in parametrii optimi de functionare si in siguranta.

Totodata, respectarea recomandarilor de utilizare ale producatorului si curatarea periodica atat a centralei, dar si a intregii instalatii, sunt lucruri care ar trebui facute de oricine foloseste centrala termica pe gaz pentru incalzirea locuintei.

In concluzie, orice tip de centrala termica aleasa, utilizarea corecta a acesteia, curatarea si verificarea periodica, precum si interventiile unui instalator in cazul unor defectiuni, sunt aspecte de care sa tina cont oricine isi doreste sa se bucure de confort termic pentru un timp indelungat.