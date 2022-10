Cum iti poti reamenaja locuinta rapid cu ajutorul unor sisteme de iluminat performante

Modernizarea locuintei trebuie realizata periodic, atat pentru a face reparatiile esentiale si a inlocui elementele invechite, cat si pentru a actualiza design-ul pentru a se potrivi cu ultimele trenduri in materie de amenajari interioare.

Insa, pentru a reimprospata aspectul acesteia nu este necesar sa faceti schimbari drastice. Una dintre cele mai usoare modalitati prin care puteti realiza acest lucru este prin modernizarea corpurilor de iluminat. Acestea nu au doar abilitati practice, ci pot de asemenea sa personalizeze spatiul si sa il modernizeze din punct de vedere al design-ului.

De ce sunt importante corpurile de iluminat

1. Ofera un aspect modern locuintei

Innoirea sistemului de lumini poate avea un impact semnificativ asupra aspectului final al casei, fara sa fie necesare investitii prea mari. De aceea este esential sa aveti in vedere corpurile de iluminat atunci cand doriti sa va reamenajati camerele. Schimbarea si montarea unor noi lustre led, candelabre, aplice sau doar achizitionarea unor veioze sau lampadare pot transforma drastic orice incapere si sa o actualizeze dupa ultimele tendinte.

2. Iluzia unui spatiu marit

Indiferent de marimea unei camere, daca nu este iluminata corect, aceasta va parea mult mai mica decat este in realitate. Daca folositi corpurile de iluminat cu grija si atentie si le amplasati pe straturi, zona vizata va parea mult mai mare si va fi modelata intr-un mod impresionant. Prin utilizarea unui numar mai mare de corpuri, umbrele si zonele intunecate vor disparea, iar atmosfera va putea fi setata usor in functie de dispozitia dumneavoastra.

3. Poate creste productivitatea

Lucrul in sistem remote a devenit o normalitate in ziua de azi, de aceea este important sa beneficiati de o lumina adecvata pentru a va indeplini task-urile zilnice. O iluminare eficienta va va mari productivitatea, avand efecte benefice asupra sanatatii fizice si psihologice.

4. Adaptabilitate

Flexibilitatea este una dintre cele mai mari avantaje ale unui sistem de iluminat creat in straturi. Controlul acestuia este in ziua de azi mai usor de realizat ca niciodata, deoarece progresul tehnologic in acest segment va permite sa alegeti foarte multe moduri de gestionare a luminilor, fie ele prin telecomanda, comenzi vocale sau wifi.

Un sistem de iluminat eficient trebuie sa aiba capacitatea de a-i diminua intensitatea si de a avea abilitatea de a schimba culoarea. Puteti in acest fel sa setati de dimineata o lumina alba, puternica pentru a va ajuta sa va treziti si sa va incepeti intr-un mod pozitiv ziua, iar seara sa ii micsorati intensitatea si sa o schimbati intr-o lumina naturala sau calda, fiind un mod excelent de a va relaxa si a crea un cadru intim.

5. Eficienta crescuta

In ziua de azi este important sa fie realizata o economie cat mai mare la energia electrica, atat din punct de vedere al finantelor personale, cat si pentru a contribui in mod pozitiv la protejarea mediului inconjurator. In acest sens, puteti sa va orientati catre corpuri de iluminat care folosesc becuri LED, fiind cea mai eficienta alternativa din punct de vedere energetic. Cu ajutorul acestora va puteti bucura nu doar de o lumina de calitate si cu o viata lunga de folosinta, ci si de o reducere considerabila a facturii de energie electrica, multe dintre acestea avand o eficienta energetica de pana la 80%.

Cum sa alegeti corpurile de iluminat in functie de camera

Renovarea trebuie inceputa intotdeauna cu un plan, de aceea este important sa aveti in vedere luminile inca de la inceput si sa alegeti corpurile pentru a stii exact cum va arata la sfarsit locuinta. Fiecare camera trebuie sa beneficieze de astfel de sisteme, putand deveni usor centrul atentiei.

· Living

Livingul este una dintre cele mai importante camere dintr-o locuinta. Aici va petreceti timpul impreuna cu prietenii si va relaxati cu familia. Fiind o camera de cele mai multe ori de dimensiuni mari, aici puteti sa alegeti corpuri de iluminat supradimensionate, putand in acest fel sa o transformati intr-o piesa centrala. Un candelabru metalic argintiu sau auriu poate schimba radical aceasta camera si ii poate oferi un aspect elegant. Puteti de asemenea sa alegeti o lustra pentru a va bucura de un impact asemanator, dar cu un spatiu folosit mai mic.

· Dormitor

Desi este o camera de multe ori ignorata, dormitorul dumneavoastra este perfect pentru a construi un sistem de iluminat in straturi. Aici puteti alege de asemenea o lustra cu forme rotunde, drepte sau in forma de floare, insa este indicat sa introduceti si cateva veioze si lampadare. In acest fel veti putea sa va bucurati de o lumina calda si cu o intensitate scazuta seara, fiind un mod excelent de a seta o ambianta relaxanta si intima.

· Bucatarie

Bucataria are nevoie de lumini puternice, aici fiind un loc unde nu doar gatiti sau luati masa, ci poate fi un loc in care lucrati. De aceea este esential sa montati pe langa lustra LED centrala de pe tavan cateva lumini tehnice pentru a va ajuta sa aveti mai multa lumina pe blatul de bucatarie. De asemenea, daca spatiul va permite, un corp de iluminat precum un candelabru sau un pendul asezat deasupra mesei va oferi eleganta si un aspect impresionant.

· Baie

De cele mai multe ori, in baie sunt instalate una sau doua aplice de mici dimensiuni pentru a ilumina intreg spatiul. Desi este o incapere cu o suprafata mai mica, acest lucru nu inseamna ca nu trebuie sa fie iluminata corespunzator. Pentru a va exprima mai bine personalitatea si stilul, puteti alege o aplica neagra sau aurie in stil industrial instalata deasupra oglinzii, fiind excelenta mai ales atunci cand va pregatiti dimineata.

Renovarea nu trebuie sa fie realizata complet pentru a schimba aspectul unei locuinte. De cele mai multe ori puteti sa montati cateva corpuri de iluminat pentru a o moderniza si a-i schimba aspectul. Lumina joaca un rol foarte important in design-ul interior al casei, de aceea inainte sa incepeti actiunea de renovare, luati in considerare sistemul de lumini pentru a va asigura ca aceasta va fi finalizata intr-un mod stilat si elegant.