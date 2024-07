Cum poți să îți strici concediul doar pentru că ți l-ai dorit prea mult: ”Planificăm vacanța cu presiunea de a fi fericiți și de a recupera tot ce nu am trăit un an”

În cultura aceasta a vieții pe repede înainte în care trăim, am ajuns să ne raportăm la vacanțe ca la o sfântă și binemeritată mântuire: tragem tare, tare întreg anul, că apoi vine concediul eliberator. Specialiștii avertizează că tocmai pentru că ni-l dorim și îl așteptăm atât de mult, există riscul să îl stricăm pentru că am pus prea multă presiune pe noi sau pe cei dragi pentru ca totul să fie perfect.

După o perioadă în care nu am avut o pauză, vacanța poate căpăta o mulțime de semnificații: e ceva ce am câștigat și merităm, deci trebuie să fie neapărat specială. ”E semnul că ne putem relaxa, deci această relaxare trebuie să fie cea mai bună, atât de bună încât să re-echilibreze tot stresul anului, chiar dacă asta implică și tendința de a cheltui nejustificat de mult. E și o perioadă în care părinții încearcă să-și spele păcatele față de copii – să petrecem timp împreună, să fie frumos, să ne înțelegem, să ne distrăm. Planificăm vacanța cu presiunea de a fi fericiți și de a recupera tot ce nu am trăit un an, presiune rezolvată mai apoi cu sume mari de bani cheltuite, agitație, descărcarea nervilor pe cei dragi, frustrare, vinovăție sau dezamăgire”, explică Angi Ionescu, fondator si CEO la Clinica The Mind.

Angi Ionescu, The Mind

Tocmai de aceea, primul lucru pe care îl putem face pentru a nu pica în capcana vacanței perfecte este să nu țintim către ea. Mai corect ar fi să ne gândim la această perioadă ca la una în care vom fi mai relaxați, în care unele lucruri vor fi plăcute sau interesante, iar altele nu vor merge exact cum le-am plănuit, așa cum e și normal.

În plus, înainte de a planifica orice, dar și în timpul vacanței, cel mai important criteriu pentru fiecare alegere ar trebui să fie nevoile noastre la momentul respectiv. ”Degeaba planificăm să vizităm 10 muzee și 4 catedrale din Spania, dacă totul se simte ca un chin, poate un plan realist ar fi pentru un program flexibil, fără prea multe transferuri, și bucuria unor lucruri simple precum o cafea bună, un șezlong și o carte simpatică”, accentuează Angi Ionescu.

O altă picătură care poate adăuga presiune în paharul nostru este influențat de social media. Ce vedem însă este un conținut curatoriat, iar specialistul recomandă să nu facem un standard din pozele altora de vacanță: ”Din poze nu aflăm niciodată cum au așteptat ore în șir în aeroport, despre momentele în care s-au certat cu partenerul/a, despre cum le-a căzut greu la stomac mâncarea aceea care în poze arăta atât de apetisant”. Astfel de lucruri se pot întâmpla oricui în vacanță, e posibil să fie aglomerat pe aeroport, hotelul să nu fie cel mai bun, plaja aglomerată, vremea capricioasă. Iar atunci când lucrurile nu merg exact cum ne-am propus, ne putem agăța de acest inconvenient și putem bombăni zile în șir sau putem face un pas în spate și putem privi lucrurile cu umor, adaptându-ne situației.

O altă capcană care pândește atunci când facem planuri pentru o experiență perfectă, este tendința de a cheltui foarte mult, fără ca aceste sume mari să aducă, de fapt, un plus de valoare. ”Da, vrem să ne bucurăm în concediu, să ne relaxăm, să ne răsfățăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să trăim altfel decât ne-am permite în mod normal doar pentru a atinge perfecțiunea. Și, nu în ultimul rând, putem avea o vacanță memorabilă și fără a planifica totul până la ultimul detaliu. Nu e necesar să bifăm toate obiectivele turistice, nu suntem într-o misiune, ci într-o vacanță, iar amintiri frumoase se pot crea și dacă lăsăm loc întâmplării, dacă rătăcim pe străzi o după-amiază întreagă”, a încheiat Angi Ionescu.