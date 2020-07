Cum poti trai in SIGURANTA? Citeste ACUM!

Pamantul a devenit un loc tot mai periculos, in care planeaza pericolul infectarii cu COVID-19, dar si alte amenintari teribile, cum ar fi inundatiile ce fac ravagii si distrug vietile oamenilor sau bunurile materiale acumulate cu multa truda, incendiile devastatoare, furturile de tot felul etc. Traind astfel de vremuri, multi oameni au incercat sa gaseasca metode prin care sa-si puna la adapost viata, sanatatea si bunurile personale, in asa fel incat sa se bucure cat mai mult de ele.

Incheierea unor asigurari a devenit una dintre cele mai bune metode prin care o persoana poate sa se simta protejata, fiind si accesibila, pentru ca tot mai multi asiguratori au pus la dispozitia clientilor posibilitatea de a nu se mai deplasa pana la sediul acestora, ci de a rezolva totul in mediul online. Beneficiile incheierii unei asigurari sunt numeroase si oricine doreste o asigurare trebuie ca inainte sa ceara detalii suplimentare mai ales despre acoperirile incluse, dar si despre serviciile acordate in caz de dauna.

Iata cateva tipuri de asigurari pe care le-ai putea cumpara chiar ACUM!

● In ultima vreme, Romania a fost supusa inundatiilor teribile, care au luat numeroase vieti, au distrus case sau acareturi si au implicat multe pierderi financiare. Unii oameni nu au fost asigurati, asa ca intreaga munca de o viata s-a dus ca si cand nu a existat vreodata. Asigurarea facultativa a locuintei – SuperCASA poate sa previna astfel de situatii, asa ca intra pe site si alege sa iti acoperi casa si bunurile;

● Toata lumea se deplaseaza astazi cu masina, fie la serviciu, fie in vacanta, importanta autoturismului devenind colosala. Asigurarea este cea mai buna idee pentru orice proprietar de automobil nou sau vechi. GoCASCO ofera numeroase avantaje, acoperind riscurile de avarii, furt, vandalism, iar aceste avantaje vin si la un pret competitiv. Solutionarea prompta a daunelor si decontarea rapida sunt elemente importante pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand alegi sa iti asiguri masina;

● O calatorie departe de tara e asteptata mereu cu nerabdare de oricine, dar uneori pe parcursul calatoriilor in strainatate apar probleme de sanatate, care strica buna dispozitie mai ales din cauza costurilor foarte ridicate. Pentru a te proteja este de preferat sa inchei o asigurare medicala chiar inainte sa pleci la drum. Mai exista si posibilitatea sa optezi pentru un card MyTRAVELS, valabil pentru un numar nelimitat de calatorii, pe parcursul unui an de zile;

● Orice om de afaceri responsabil stie ca inainte de toate trebuie sa-si asigure business-ul in fata nenumaratelor pericole care l-ar putea periclita. Vrei sa scapi de o grija? Incheie o asigurare care sa te protejeze de incendii, inundatii, calamitati naturale, fenomene atmosferice, riscuri politice, furturi etc;

● Exista si alte situatii cand este de preferat sa ramai in siguranta, cum ar fi in fata pretentiilor de despagubire pentru prejudiciile aduse clientilor tai in exercitarea profesiei. Uneori, ele pot fi foarte greu de estimat si iti pot pune in pericol businessul, iar solutia poate fi o asigurare de raspundere civila profesionala.

In concluzie, pentru a te bucura de o viata de calitate, frumoasa si fericita este important sa ramai mereu in siguranta. Ia toate masurile necesare pentru a avea parte de un trai bun, inclusiv sa inchei politele de asigurare de care ai nevoie!