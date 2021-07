Cum puteți câștiga o dobândă de 7% pe an, economisind inteligent la CAR ECONOMIA

Persoanele care dispun de economii au la dispoziție un instrument de economisire care le aduce câștiguri nete neimpozabile, cu mult peste rata inflației. Este vorba despre economisirea la Casele de Ajutor Reciproc, sub forma fondului social.

Casa de Ajutor Reciproc ECONOMIA este o instituție financiară nebancară, specializată pe servicii de întrajutorare a membrilor, respectiv servicii de economisire și creditare.

CAR ECONOMIA este un vehicul financiar solid pentru persoanele care doresc să economisească în siguranță.Pentru prima dată în istoria Caselor de Ajutor Reciproc, CAR ECONOMIA atrage fond social de la populație în LEI și EURO.

„Dacă cineva dorește să economisească în siguranță și să obțină un venit pasiv semnificativ are puține instrumente financiare la îndemână care să îi asigure astfel de câștiguri fără riscuri. Un astfel de instrument financiar cu câștig sigur este economisirea sub forma fondului social la CAR ECONOMIA, unde dobanda oferita membrilor care economisesc este de 7% pe an, cu capitalizarea lunara inclusa”, a precizat Ramona Olaru, președinte al casei de ajutor reciproc menționate.

Banii atrași de la populație sub forma fondului social sunt plasați în împrumuturi generatoare de dobândă. Această dobândă încasată din împrumuturile acordate este superioară celei datorate de C. A. R. membrilor care economisesc.

Practic, așa funcționează o C. A. R.: dobânda încasată din împrumuturi este mai mare decât dobânda pe care o asigură casa persoanelor care economisesc bani sub forma fondului social. Diferența între cele două dobânzi reprezintă cheltuielile de funcționare ale C. A. R.

Am majorat dobânda la economii la 7% pe an, cu capitalizarea inclusă

Dobânda calculată zilnic la banii depuși ca fond social se capitalizează lunar. Astfel, câștigul pasiv al persoanelor care economisesc la CAR ECONOMIA este mai mare la final de an decât dobânda anuală aplicată.

Concret, dobânda acordată pentru banii economisiți la CAR ECONOMIA este de 6,8% pe an, cu capitalizare lunară. Cu capitalizarea inclusă, câștigul net crește la 7% pe an.

Castigul din dobanda de la CAR este unul real, cu mult peste rata inflatie. In plus, castigul din dobanda de la C.A.R. nu se impoziteaza, conform prevederilor Codului fiscal, la art. 93.

Dobânda capitalizată, „cea de-a opta minune a lumii”

Dobânda capitalizată sau dobânda compusă a fost considerată de Albert Einstein drept „cea de-a opta minune a lumii”. Dobânda capitalizată lunar este aceea care face ca banii tăi să producă alți bani.

La final de lună, dobânda calculată zilnic se adaugă la fondul social (adică se capitalizează), astfel că luna următoare se va calcula dobândă la întreaga sumă acumulată. Și tot așa, în lunile următoare.

Acest efect te ajută ca banii tăi să producă și mai mulți bani, sporindu-ți câștigul pasiv pentru economiile plasate la C.A.R.

Economii în EURO, dobândă excelentă!

Din acest an, CAR ECONOMIA atrage și economii sub forma fondului social în EURO.Dobânda pe care o garantează casa de ajutor reciproc la economiile depuse în EURO este de 2,5% pe an.La ora actuală, dobânda oferită de CAR ECONOMIA este cea mai mare dobândă la economiile în euro existența pe piața financiar-bancară din România.

Puteți să economisiți de la distanță, aplicând pe sectiunea ECONOMISEȘTE ONLINE

Persoanele care doresc să depună fond social in lei la CAR ECONOMIA pot aplica de la distanță, din orice colț al țării și chiar din afara granițelor.

Orice cetățean român poate să economisească la CAR ECONOMIA, fără să fie nevoit să se deplaseze la Craiova, pentru a deveni membru al casei de ajutor reciproc.

Cum procedați? Accesați site-ul https://car-economia.ro/ și observați secțiunea ECONOMISEȘTE ONLINE/ https://car-economia.ro/economiseste-online/.

Completați Formularul online afișat pe site, cu datele dumneavoastră de identificare, trimiteți și o copie de pe cartea de identitate pe mail-ul C.A.R. În momentul în care trimiteți Formularul online către C.A.R. veți primi contul în care urmează să virați banii. Aveți 5 zile la dispoziție pentru a face prima depunere de fond social (minimum 100 de lei).

În momentul în care banii intră în contul C.A.R. deveniți membru cu drepturi depline și veți primi un extras de cont semnat și ștampilat. Veți fi autentificati în aplicația Home’CAR care poate fi instalată pe telefonul mobil sau accesată de pe computerul de acasă. Acolo va puteti vizualiza zilnic fondul social și dobânda calculată zilnic și capitalizată lunar.

Apoi, puteți vira oricând doriți alți bani. Aceștia se totalizează cu fondul social existent, iar din ziua aceea, vi se calculează dobânda la suma întreagă acumulată. De asemenea, va veți putea retrage oricând banii, fără să pierdeți dobânda.

Trebuie doar să depuneți o cerere de retragere cu câteva zile înainte și să țineți cont de calendarul retragerii sumelor de care luați la cunoștință la înscrierea la C.A.R.

Banii tăi sunt GARANTAȚI!

Unele persoane care nu cunosc sistemul sigur de funcționare a caselor de ajutor reciproc se întreabă dacă banii depuși ca fond social sunt garantați. Pe lângă protecția clasică a sistemului caselor de ajutor reciproc, CAR ECONOMIA oferă garanții suplimentare.

Da! Banii depuși de dumneavoastră sub forma fondului social la această casă de ajutor reciproc sunt GARANTAȚI!CAR ECONOMIA este membră a Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc.

„Este vremea economisirii inteligente! Banii păstrați în bănci vă aduc câștiguri nesemnificative, cu mult sub rata inflației. Pe când economiile plasate la CAR ECONOMIA vă aduc un câștig din dobândă la lei de 7% pe an, cu capitalizarea inclusă, respectiv o dobândă de 2,5% pe an pentru economiile plasate în euro. Economiile plasate la C. A. R. sunt investite cu maximă siguranță. C. A. R. – urile există de peste 175 de ani în România. Nu există date care să ateste că ar fi existat persoane care nu și-ar fi recuperat banii de la C. A. R. De asemenea, prin modul de constituire și funcționare, casele de ajutor reciproc nu pot intra în procedură de faliment. Așadar, pornind de la citatul care precede acest articol, îndemnul meu pentru dumneavoastră este un sfat financiar solid: puneți-vă banii să producă alți bani strict pentru dumneavoastră!”, a mai declarat Ramona Olaru, președintele CAR ECONOMIA.

Economisește inteligent în LEI și EURO la CAR ECONOMIA!

Acordăm credite, fără să fie nevoie de fond social. CAR ECONOMIA acordă împrumuturi fără fond social, persoanelor salariate, cu domiciliul in judetul Dolj.

Adică, solicitanții de împrumuturi care sunt eligibili pot obține un credit rapid, fără să depună timp de câteva luni fond social, ca la C.A.R.-urile clasice. CAR-ul nu reține nici fond social, nici dobânda în avans și nici nu percepe taxe sau comisioane.

Cine dorește să împrumute 5.000, 10.000, 30.000 sau orice altă sumă până la 50.000 de lei, va primi în cont exact suma solicitată.Acordăm împrumuturi între 5.000 și 50.000 de lei persoanelor salariate.

Datorită capitalizării continue am ajuns la performanța de a acorda creditele exact în ziua în care dosarul de împrumut este complet. Dobânzile sunt avantajoase, iar singura garanție pe care o solicităm de la titularii de împrumut sunt girantii.

În funcție de suma împrumutată, solicităm între 1-3 giranti. Avantajele împrumutului de la CAR ECONOMIA sunt multiple:

nu este nevoie să depuneți în prealabil fond social;

banii se virează rapid în contul împrumutatului;

luăm în calcul 65% din venitul disponibil al împrumutatului;

ratele sunt egale pe toată durata creditului;

nu percepem taxe și comisioane.

Singurul element de cost al unui împrumut este dobânda percepută debitorilor, care este fixă pe toată perioada contractului de împrumut.

Suntem aproape de membrii noștri și ne străduim să satisfacem în timp foarte scurt cele mai multe dintre nevoile financiare ale persoanelor care intenționează sase împrumute de la CAR ECONOMIA.

Sprijinim familii! Schimbăm destine!

Unde ne găsiți:CAR ECONOMIA

Craiova, Str. Înfrățirii (lângă McDonald’s), Bl. C16B, Sc. 1, Ap. 1.

Telefon: 0749752104.

office@car-economia.ro

www.car-economia.ro