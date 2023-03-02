Cum să păstrezi făina pentru o perioadă mai lungă de timp

În perioadele instabile, multe persoane tind să își facă stocuri de alimente, iar unul dintre alimentele cumpărate în cantități mai mari este făina. Pandemia, dar și creșterea cotațiilor la bursa cereale, sunt doar două dintre evenimentele recente care au determinat oamenii să își umple rafturile cămării cu pungi de făină. Dacă și tu te afli într-o astfel de situație, ai ajuns unde trebuie pentru că în continuare îți vom vorbi despre câteva metode care te vor ajuta să păstrezi făina în cele mai bune condiții, pentru o perioadă cât mai mare de timp.

De ce se strică făina?

Făina se poate strica, ca orice alt aliment, dacă nu este depozitată în condiții optime. Există două fenomene care pot să apară și să îți dea peste cap planurile și rețetele pe care voiai să le testezi – mucegaiul și insectele. Mucegaiul se formează atunci când umiditatea sau temperatura spațiului în care a fost ținută făina crește, iar făina începe să absoarbă umezeala. Acest lucru se poate întâmpla atât în cazul în care punga de făină a fost desfăcută, cât și în cazul unei pungi sigilate de făină. A doua probleme sunt insectele, cum ar fi moliile, care pot infesta făina. Acesta este și motivul pentru care ar trebui să te orientezi întotdeauna către o făină albă de calitate. Apariția insectelor în punga de făină de cele mai multe ori nu este rezultatul unei depozitări necorespunzătoare, ci al unui proces de fabricare îndoielnic – ouăle de insecte se află deja în pungă din momentul în care o cumperi. În cazul făinii integrale mai poate să apară și oxidarea.

Cum păstrezi făina o perioadă mai lungă de timp?

Există mai multe modalități de depozitare a făinii, astfel încât să nu își piardă proprietățile. Una dintre ele și cea mai folosită, de altfel, este depozitare în recipiente ermetic, într-un loc uscat, întunecos și cu o temperatură mai scăzută – cum ar fi cămara. Această metodă este recomandată mai ales în situația în care ai deschis punga de faina 000 (sau orice alt tip de făină) și nu ai folosit toată cantitatea. În recipient ermetice poți ține făina chiar și 10 luni.

O altă modalitate de depozitare a făinii este prin sigilarea în vid. Dacă este realizată corect și este aspirat tot aerul, poți folosi făina chiar și după 1-2 ani, fără să își fi pierdut din proprietăți.

Înghețarea făinii a început să fie practicată de multe gospodine, iar dacă aia vreo ladă frigorifică sau suficient spațiu în congelator, poți încerca și tu această metodă. Făina depozitată în acest fel nu mai are termen de expirare. Cu toate acestea, trebuie să ții cont de faptul că atunci când îți vei dori să folosești făina, va trebui să o usuci la cuptor – păstrată într-un mediu precum congelatorul, făina se va umezi și nu va putea fi folosită imediat, însă ea îți va recăpăta prospețimea după procedeul de uscare.

Dacă aplici una din metodele de mai sus, poți fi sigur că te vei bucura de făină o bună perioadă de timp, fără să îți faci griji că se strică!