„Cum să reduci de 6 ori amprenta de carbon generată de producția publicitară?”

Studiu de caz CarbonTool/Ateliere Fără Frontiere

CarbonTool, parte din ecosistemul BuildGreen, și Ateliere Fără Frontiere, prin atelierul remesh, anunță rezultatele unei analize comparative care arată că reutilizarea materialelor publicitare (mesh/banner PVC) prin upcycling poate reduce de aproximativ 6-7 ori emisiile de gaze de seră față de scenariul convențional.

„Analiza comparativă realizată în parteneriat cu Ateliere Fără Frontiere reprezintă un model scalabil la nivelul industriei de producție publicitară, care poate fi replicat și adaptat de companii în funcție de propriile fluxuri, materiale și constrângeri operaționale”, a declarat Răzvan Nica, CEO și fondator al CarbonTool și BuildGreen. „Dincolo de rezultat, proiectul arată cum sustenabilitatea și performanța de business pot funcționa împreună. Rolul nostru este de a transforma măsurarea amprentei de carbon într-un instrument practic, bazat pe date comparabile, care sprijină reducerea emisiilor și optimizarea proceselor”, a adăugat Răzvan Nica.

Într-o piață de media din România care a depășit 840 de milioane euro în 2025, segmentul Out-of-Home (OOH) continuă să crească. Anul trecut, segmentul a crescut cu 5% față de 2024, atingând nivelul de 49 de milioane de euro. În acest context de expansiune, volumul de materiale publicitare (PVC) reprezintă o provocare din perspectiva impactului climatic, iar cuantificarea acestuia devine esențială pentru a identifica soluții cu efect real.

O parte importantă a producției publicitare este generată de domeniul construcțiilor, iar pe fondul creșterii volumului lucrărilor, producția publicitară pentru șantiere (mesh-uri de fațadă, bannere de împrejmuire, panouri și semnalistică temporară) devine tot mai relevantă. În 2025, numărul proiectelor de construcții a ajuns la 42.206, de la 37.659 în 2024, o creștere de peste 12%, iar volumul lucrărilor a crescut cu 8,7% în primele 11 luni ale anului, potrivit INS. În aceste condiții, crește și volumul de materiale tipărite utilizate pe durate scurte, ceea ce amplifică provocările legate de impactul climatic și de gestionarea deșeurilor.

În consecință, soluțiile cu amprentă de carbon redusă devin tot mai importante. Potrivit analizei comparative realizate de CarbonTool și Ateliere Fără Frontiere, scenariul convențional are o amprentă totală de 2,41 kg CO₂e/m², în timp ce varianta remesh upcycled ajunge la 0,36 kg CO₂e/m², adică o reducere de aproximativ 85%.

“Acest studiu arată că economia circulară nu este un concept teoretic, ci un model funcțional, scalabil și măsurabil. Mai mult decât atât, datele oferite despre reducerea amprentei de carbon, pot fi integrate de către companii direct în rapoartele ESG, strategiile de decarbonizare dar și în comunicarea către stakeholderi pornind de la achiziții simple, cum sunt cele de produse promoționale pentru parteneri și angajați”, a declarat Lorita Constantinescu, director de dezvoltare al Ateliere Fără Frontiere.

Materiile prime, 63% din amprenta de carbon

Analiza a avut ca obiectiv cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO₂e) asociate procesului de transformare a materialelor publicitare uzate în produse noi, funcționale, precum genți, rucsacuri, portofele, sacoșe și accesorii, comercializate prin platforma remesh.ro.

Rezultatele indică faptul că, în scenariul realizării de produse convenționale, materiile prime sunt principalul contributor la amprenta de carbon, generând 1,53 kg CO₂e/m², adică aproximativ 63% din totalul de 2,41 kg CO₂e/m². În acest caz, impactul climatic este dominat de producerea materialului, iar reducerea utilizării materiilor prime virgine devine cea mai eficientă pârghie de decarbonizare în producția publicitară.

În scenariul remesh (upcycled), amprenta totală este de 0,36 kg CO₂e/m², într-un model de producție bazat pe reutilizare bannerelor PVC existente și utilizarea unei cantități reduse de materiale auxiliare precum fermoare, ață și elemente de prindere. În acest scenariu, tipărirea are amprentă de carbon zero, deoarece materialul reutilizat este deja imprimat.

Deși transportul generează mai multe emisii în cazul upcycling-ului față de scenariul realizării de produse convenționale (0,16 kg CO₂e/m² vs 0,09 kg CO₂e/m²), din cauza colectării din locații multiple și a fluxurilor logistice suplimentare, contribuția absolută rămâne redusă și este compensată de economiile majore obținute prin evitarea producției de PVC virgin și prin eliminarea etapei de tipărire. În practică, colectarea materialelor este optimizată prin preluarea bannerelor în paralel cu activități de colectare a altor fluxuri de deșeuri, reducând numărul de curse dedicate.