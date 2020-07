Cum te poate ajuta o casa de productie video sa iti cresti brand awareness-ul?

Cresterea brand awareness-ului reprezinta una dintre principalele provocari pentru business-urile aflate la inceput de drum, din mai multe motive. In primul rand, concurenta pe piata este din ce in ce mai mare, indiferent de domeniu, iar, de multe ori, lupta cu “gigantii” poate parea pierduta din start.

In al doilea rand, cel mai probabil o campanie de brand awareness nu va avea, cel putin pe termen scurt, aceleasi efecte si rentabilitate (Return on Investment) precum o campanie de lead, al carei scop este tocmai acela de a genera vanzari. In aceste conditii, investitia trebuie sa fie una suportabila din punct de vedere financiar, iar vizibilitatea oferita de campanie trebuie sa fie cat mai mare.

O solutie foarte la indemana in acest sens o reprezinta colaborarea cu o casa de productie video. Aceasta va realiza reclame pentru retelele de socializare, prezentari de produs sau de companie si chiar videoclipuri muzicale, al caror scop este acela de a-ti face brandul mai cunoscut printre actualii si, mai ales, potentialii clienti.

Calitatea acestor productii, atat in ceea ce priveste imaginea si sunetul, cat si continutul si realizarea, va fi net superioara unor clipuri realizate in-house, cu un buget similar. Totusi, cand alegi echipa cu care sa colaborezi, este bine sa optezi pentru profesionisti in domeniu, cu o experienta indelungata in marketing online.

Ovidiu Joita, founder & CEO iAgency, una dintre cele mai importante agentii de marketing online din Romania, cu o experienta de peste 15 ani, a pus de curand bazele unui nou proiect – o casa de productie video.

“Dat fiind faptul ca Google isi calibreaza constant algoritmii, este nevoie de imbunatatirea zonei de marketing (…) Ca atare, am lansat Videomaniax, care produce continut video pentru retelele sociale. Este nevoie de brand awareness si nu toata lumea isi permite sa iasa pe TV, doar site-urile puternice isi permit publicitate pe TV”, explica Ovidiu Joita.

Casa de productie video pe care o conduce realizeaza continut video cu potential viral pentru YouTube, Instagram, Facebook si site-urile clientilor. “Trebuie sa facem diferenta intre campanii de lead, care genereaza vanzari, si o campanie de awareness, adica sa auda potentialii clienti despre brandul tau.

O campanie de acest fel se poate face foarte ieftin pe retelele de socializare, comparativ cu mediul TV. Este vorba despre filmulete funny, cu glume, care pot deveni virale si pot aduce awareness, pe care toata lumea si le permite”, adauga Ovidiu Joita. Pe site-ul Videomaniax, casa de productie video, este explicata inclinatia catre abordarea vesela: “Suntem de parere ca orice mesaj pe care cauti sa il transmiti este mai de impact atunci cand reuseste sa iti smuceasca un zambet, sa te faca sa razi sau sa iti trezeasca o emotie”.

Echipa pe care o are aceasta casa de productie video nou-infiintata este diversa si profesionista. “Avem o echipa profesionista, avem un filmmaker care a absolvit Facultatea de Film in Franta drept sef de promotie, avem un specialist de branding in social networking. Discutam de know-how si de idei, avem statie grafica, avem deja echipamentele necesare. Este un start-up, dar care are oameni calificati, o echipa profesionista in spate”, conchide Ovidiu Joita.