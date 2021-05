Cumperi pentru prima oară pantofi pentru ciclism? Iată cum să îi alegi!

Daca te-ai hotarat sa investesti intr-o pereche de pantofi ciclism, te felicitam! Echipamentul potrivit este absolut indispensabil pentru o experienta eficienta de pedalare, mai ales atunci cand vrei sa evoluezi de la o simpla pasiune la performanta.

Odata ce vei purta incaltamintea speciala, vei putea observa ce diferenta uriasa iti asigura, prin transmisia energiei pe pedala.

Dar pentru ca pantofii sa fie intr-o perfecta simfonie cu pedalele, este absolut necesar sa alegi cu atentie modelul, astfel incat sa simti ca este creat pentru tine. Iata care sunt principalele aspecte pe care merita sa le ai in atentie, atunci cand cauti modelul.

Tipul de incaltaminte si destinatia acesteia

Exista, in principal, doua categorii mari de incaltaminte: pentru bicicletele montane si pentru ciclismul rutier. Prima optiune: pantofii MTB asigura ciclistului flexibilitate. Talpile nu sunt in aceeasi masura de rigide ca pantofii de sosea, iar datorita caneurilor de cauciuc se pot folosi si pentru mersul pe jos pe distante scurte.

Cea de-a doua categorie, pantofii pentru ciclism rutier se pot utiliza numai pentru mersul cu bicicleta. Talpa lor este mult mai rigida, nefiind acoperita de cauciuc. Din acest motiv, nu se pot utiliza pentru mersul pe bicicleta.

Fiind atat de rigida, insa, talpa garanteaza distributia eficienta a fortelor pe pedale. In functie de mediul in care folosesti vehicului pe doua roti, poti opta pentru una din optiuni.

Modul de fixare pe picior

Un alt aspect esential, atunci cand cumperi incaltaminte pentru ciclism, este sa te orientezi dupa modul de fixare pe picior. Aceasta este foarte importanta si asigura stabilitatea si eficienta.

Cele mai populare 3 tipuri de fixare sunt: sireturile, inelul de fixare si velcro. Pantofii de ciclism prevazuti cu sireturi sunt ieftini, dar nu foarte practici pe vreme ploioasa. Spre deosebire de acest model, incaltamintea cu velcro este mult mai practica, intrucat ofera usurinta in reglarea pe picior.

Dezavantajul acestui model este necesitatea de curatare constanta, astfel incat sa nu se instaleze uzura. Cea din urma optiune se adreseaza ciclistilor profesionisti si este vorba despre inelul de fixare. Prin rotirea inelului, fixarea se face impecabil si rapid.

Aspectul estetic

Desi aspectul practic primeaza, atunci cand vorbim despre incaltamintea pentru ciclism, aspectul estetic nu trebuie trecut cu vederea. In functie de brand, difera si optiunile in materie de design.

Force, SIDI si XLC sunt cele mai populare branduri pe care merita sa le iei in considerare si care vin in intampinarea ta cu suficiente optiuni si modele. Totul se rezuma, insa, la gusturi: sunt ciclisti care prefera versatilitatea unui pantof negru, in timp ce alte persoane au optiuni mai curajoase: verde electric, roz, galben s.a.m.d.

Bifeaza intai criteriile de ordin functional, iar mai apoi studiaza cu atentie ce beneficii exista in zona estetica, respectiv variantele care iti sunt la indemana. Nu investi intr-o pereche de pantofi care nu iti plac.

