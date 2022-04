Dan Vîlceanu a demisionat de la Ministerul Fondurilor Europene

George Lupu (b1tv.ro)

Dan Vîlceanu și-a anunțat miercuri demisia din funcția de ministru al Fondurilor Europene: „Mi-am înaintat demisia domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, așa cum am anunțat în urmă cu câteva zile de la sediul PNL”, a anunțat acesta într-o conferință de presă.

El a subliniat că ministerul pe care l-a condus are nevoie de consolidarea personalului, în ceea ce privește PNRR:

„Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor și profesioniștilor de la minister pentru perioada în care am lucrat împreună. Din punctul meu de vedere, acest minister are nevoie să fie în continuare consolidat, să primească și alți oameni și alți profesioniști care pot aduce un plus în ceea ce privește absorbția în următorii ani. Din acest punct de vedere am lăsat în dezbatere publică și puteți găsi proiectul așa cum vă spuneam în transparență decizională de reorganizare a ministerului. Sunt necesare consolidări ale structurii de personal mai ales în ceea ce privește partea de PNRR, dar și partea de programe operaționale viitoare”, a precizat Dan Vîlceanu.