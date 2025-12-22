Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei

ActualitateCultură și Educație

Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale.

David era în fruntea Ministerului Educației din decembrie 2023 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025, potrivit hotnews.ro

Înainte de preluarea funcției de ministru, Daniel David a fost rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

