Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei

Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale.
David era în fruntea Ministerului Educației din decembrie 2023 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025, potrivit hotnews.ro
Înainte de preluarea funcției de ministru, Daniel David a fost rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Pentru Ministerul Învățămîntului și Educației din România și din alte țări:
-manualul școlar al Creaționismului NU există nici în prezent. Trebuia făcut de elite încă din secolul XV și pînă-n prezent suferea modificări și îmbunătățiri.
-calculele matematice cerești formate din data zilei inventate de S.P.I.T. în anul 2011, care indică proveniența evenimentelor astronomice și a dezastrelor ”naturale” pe Terra. Aveți exemple pe pagina mea de FACEBOOK și pe contul de TIKTOK. Acestea trebuiesc introduse în manualele școlare, cărți, ziare, reviste etc. NIMIC din 2011 pînă-n prezent.
The LIFE Jesus Christ 16, ELIA LIFE 4.10 –- life in humans, maintenance of life in humans: 24 hours from 24, 7 days per week, 365 days per year.
Din cauza celor de mai sus NU întrețin viața în oameni……rezultă boli cu și fără leacuri. Vă ”mănîncă” cancerul în continuare!