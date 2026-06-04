Otokar finalizează achiziția Automecanica Mediaș și este gata să livreze vehicule Cobra II fabricate în România

Otokar, principalul exportator de sisteme terestre din Turcia și furnizor-cheie al NATO și al Națiunilor Unite, a finalizat achiziția unei participații majoritare în Automecanica S.A. și a unității sale de producție din Mediaș, marcând una dintre cele mai semnificative investiții străine din sectorul de apărare al României din ultimii ani.

După aprobarea tuturor autorităților de reglementare, Otokar a finalizat achiziția a 96,77% din capitalul social al Automecanica într-o tranzacție evaluată la aproximativ 85 de milioane de euro. Această mișcare transformă unitatea Otokar din Mediaș într-un important centru regional de sisteme terestre pentru vehicule blindate la standardele NATO și poziționează România ca una dintre cele mai importante industrii de sisteme terestre din Europa de Est.

Achiziția are loc într-un moment în care România accelerează modernizarea forțelor sale armate și își consolidează capacitățile industriale pe flancul estic al NATO. Prin această investiție, România câștigă nu doar un partener industrial pe termen lung, ci și know-how avansat în domeniul producției, transfer de tehnologie și capacități de inginerie. Achiziția consolidează autonomia strategică a României, asigurând că o parte substanțială a producției de vehicule militare va avea loc pe plan intern, în loc să se bazeze în totalitate pe importuri.

Această investiție va marca un pas decisiv în strategia industrială europeană a Otokar și va consolida angajamentul pe termen lung al companiei de a construi capacități suverane de producție în domeniul apărării în România, în conformitate cu obligațiile sale în cadrul Programului COBRA II ATBTU.

Aykut Özüner, CEO al Otokar, a declarat că finalizarea achiziției reflectă încrederea pe termen lung a companiei în România: „România devine unul dintre centrele cheie de producție în domeniul apărării din Europa. Investiția noastră nu este doar o decizie de producție — este un parteneriat strategic axat pe creșterea industrială, dezvoltarea tehnologică și securitatea regională. Credem că România are talentul, infrastructura și importanța strategică necesare pentru a deveni un hub pe termen lung pentru producția avansată în domeniul apărării.”

Özüner a adăugat că proiectul va crea valoare economică durabilă pentru România prin dezvoltarea furnizorilor, colaborarea în domeniul ingineriei și oportunități de export legate de viitoarele programe de apărare ale NATO și ale Uniunii Europene.

În noiembrie 2024, Otokar a semnat un contract cu C.N. Romtehnica S.A. pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice pe roți COBRA II 4×4 către Ministerul Apărării Naționale al României. Contractul, în valoare de aproximativ 4,26 miliarde RON (aproximativ 857 milioane euro, fără TVA), este unul dintre cele mai semnificative programe de achiziție de vehicule militare din Europa din ultimii ani.

În cadrul programului, aproape 800 de vehicule urmează să fie produse la nivel local, într-un cadru cuprinzător de cooperare industrială conceput pentru a sprijini dezvoltarea sectorului de apărare al României și pentru a consolida poziția de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic al Alianței. Primul vehicul blindat tactic COBRA II construit în România a fost prezentat la expoziția de apărare BSDA 2026 din București.

În urma procesului inițiat în ianuarie, acordul de cumpărare a acțiunilor reprezentând 96,77% din capitalul social al Automecanica S.A. a fost semnat pe 29 aprilie 2026, pentru o sumă de aproximativ 85 de milioane de euro. După aprobarea tuturor autorităților de reglementare, Otokar a finalizat achiziția și a adăugat Automecanica S.A. la lista companiilor sale subsidiare.

Unitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați și are în prezent peste 250 de angajați, între care muncitori și personal tehnic. Unitatea este dotată integral cu infrastructura conformă standardelor NATO și cu licențele necesare pentru producția în serie a vehiculelor blindate.

Prezența europeană și globală a Otokar

Otokar este furnizor al NATO și al Organizației Națiunilor Unite, cu peste 33.000 de vehicule militare aflate în serviciu activ în aproape 50 de țări și în inventarele a peste 80 de utilizatori finali din întreaga lume. Vehiculele blindate ale companiei și-au dovedit eficiența în diverse condiții climatice și medii operaționale cu risc ridicat și sunt exportate în prezent în nouă țări europene. Această achiziție va marca următorul pas într-o strategie de creștere globală bazată pe parteneriate locale, transfer de tehnologie și producție locală – un model pe care Otokar se angajează să îl promoveze în țările aliate și partenere.