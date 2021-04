DAU. Natasha, premiat cu Ursul de Argint la Berlin, se lansează în premieră pe TIFF Unlimited

DAU. Natasha, controversatul film care a câștigat un Urs de Argint și a făcut valuri la Berlin anul trecut, va fi lansat de Transilvania Film în premieră în România pe TIFF Unlimited, începând cu 7 aprilie.

Inițial programată pentru sălile de cinema, lansarea acestui film a fost mutată online, dându-le astfel cinefililor ocazia de a se bucura de o premieră în contextul în care covârșitoarea majoritate a cinematografelor sunt în acest moment închise din cauza pandemiei. DAU. Natasha va fi disponibil pe unlimited.tiff.ro pentru publicul larg în sistem pay-per-view, cu un bilet digital care costă 15 lei și care este valabil 72 de ore. Filmul nu este recomandat minorilor.

Tot pe TIFF Unlimited, din 21 aprilie, va fi lansată miniseria DAU. Degeneration, parte a aceluiași proiect-mamut, un experiment social și artistic unic, care îmbină film cu știință, performance, spiritualitate, literatură și arhitectură.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=j9f0DZ-wLE8



DAU. Natasha o are în centru pe o femeie (Natasha Berezhnaya) responsabilă de cantina unui institut de cercetare secret din Rusia sovietică a anilor 1950. În timpul unei petreceri, Natasha îl cunoaște pe un cercetător francez care e invitat la institut. A doua zi, viața ei ia o turnură dramatică atunci când e convocată la KGB.

Cadru din film



”Primul proiect cinematografic despre izolare, filmat în izolare, pentru oameni aflați în izolare” – așa este descris universul DAU de către Ilya Khrzhanovskiy, cel care semnează, alături de Jekaterina Oertel, regia filmului.

DAU a fost gândit inițial ca un simpu film de lungmetraj, iar filmările au început în 2007. Clădirea enormă a unui bazin de înot abandonat din Harkov (Ucraina) a devenit centrul acestui proiect, find transformată în cel mai mare platou de filmare contruit vreodată în Europa. Aici a fost reprodus în cele mai mici detalii un institut de cercetare sovietic, care apoi a fost populat cu cercetători, artiști, chelneri, securiști și oameni obișnuiți, izolați de lumea exterioară, într-un univers paralel în spațiu și timp. Câteva sute de oameni și-au abandonat viețile timp de doi ani și s-au mutat în această reconstituire meticuloasă a URSS-ului din perioada 1938-1968. Au rezultat astfel 700 de ore de filmare, transformate până acum în 15 filme. Primele două dintre acestea, DAU. Natasha și DAU. Degeneration, au fost proiectate la Festivalul de la Berlin anul trecut, stârnind controverse în rândul publicului. DAU. Natasha a fost recompensat cu un Urs de Argint pentru contribuție artistică, acordat directorului de imagine Jürgen Jürges. Critica internațională s-a aplecat cu atenție asupra filmului, atât ca parte din ambițiosul proiect DAU (”Un Truman Show sovietic” – The Hollywood Reporter; ”Un experiment social deghizat în proiect artistic. Sau invers” – The New Tork Times), cât și ca dramă psihologică (”O stranie și profundă explorare a banalității răului” – The Guardian; ”Intens ca atmosferă și tulburător emoțional” – Variety).

DAU. Natasha este distribuit în România de Transilvania Film și, începând cu 7 aprilie, poate fi văzut în premieră națională pe TIFF Unlimited, unde este programată și miniseria DAU. Degeneration din 21 aprilie. Abonații vor avea acces la ambele filme în baza abonamentului.

TIFF Unlimited este platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android (mobile și TV), cu un catalog de filme independente, premiate, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual. Detalii pe unlimited.tiff.ro.