De ce a venit în Craiova ambasadorul Israelului

Magda Dragu (gds.ro)

Ambasadorul Israelului în România, E.S. Dl. Reuven Azar, a discutat, ieri, la Craiova cu autorităţile locale despre oportunităţile de afaceri pe care firmele din Israel le au în Craiova. Discuţiile au mai vizat reluarea cursei aeriene între Craiova şi Tel Aviv, colaborarea pentru înfiinţarea unor sisteme de irigaţii, de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi sisteme de purificare a apei. Un subiect fierbinte a fost întârzierea modernizării celor 10 avioane IAR-99 la Fabrica de Avioane din Craiova pe baza unui contract cu Ministerul Apărării în care firma Elbit Systems din Israel este furnizor de echipamente.

Ambasasadorul Israelului în România, E.S. Dl. Reuven Azar, a luat pulsul autorităţilor locale pentru a găsi împreună cu acestea modalităţi de dezvoltare a afacerilor în zonă.

„Am debutat cu o vizită la Aeroportul din Craiova, unde am discutat posibilitatea unor noi rute între Craiova şi oraşe din Israel. Am discutrat despre oportunităţi în judeţul Dolj, pe care le putem avea în urma unui parteneriat şi a unei relaţii pe care o avem cu ambasada şi cu statul Israel. Suntem un judeţ cu potenţial economic, cu un specific al resurselor umane calificate, avem două universităţi de prestigiu şi oportunităţi pe viitor de dezvoltare a relaţiilor economice, de la parcuri industriale, la un parc IT pe care îl vom depune în acest an împreună cu Universitatea din Craiova pe fonduri europene. Sunt oportunităţi în care companii din Israel pot să-şi dezvolte infrastructura de producţie sau economică în Craiova. Domnul ambasador cunoaşte deja bine Romania şi specificul judeţului nostru. I-am lansat provocări atât în ceea ce înseamnă instalaţii de irigaţii, de purificare a apei sau cooperare în industria de energie electrică din surse nepoluante şi domeniul de sănătate publică“, a rezumat scopul vizitei ambasadorului preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

Cursa aeriană Tel Aviv – Craiova, repusă pe tapet

Ambasadorul Reuven Azar a precizat că domeniul în care se pot vedea rezultate cel mai rapid este turismul.

„Sunt foarte onorat şi bucuros să fiu aici. Avem mare potenţial în relaţiile dintre Israel şi România în general, dar putem creşte mai mult, în mod special cu Craiova. Israel trebuie să descopere Craiova şi am venit aici să văd locaţiile grozave pe care le aveţi, atracţiile naturale pentru turiştii israelieni. Am discutat diferite aspecte dincolo de turism, precum cooperarea în agricultură, energia solară. Sunt multe companii care investesc în România şi este potenţial să lucram aici. Ştim că partea de sud suferă de secetă si lucrăm cu companii de apă din România şi cu fermieri. Cred că în turism ne putem mişca repede, deoarece numărul de turişti israelieni este în creştere. Caută noi atracţii.

Când vine vorba despre enegia solara sunt deja proiecte implementate în România. Deci este o problemă de conectare la reţea şi de disponibilitate pentru pământuri. Avem un parteneriat în aviaţie cu fabrica din Craiova şi sperăm să vină mai multe activităţi prin dezvoltarea extinderii. Sunt mulţi români care pleacă în pelerinaj în Israel. Anul acesta am avut 30 de grupuri din România. Pentru a realiza acest potenţial trebuie să diseminăm informaţia prin touroperatori. De aceea ne întâlnim astăzi(ieri – n.r), să ne asigurăm că touroperatorii din Israel promovează Craiova. Dacă reuşim, este o şansă să avem o cursă directă între Craiova şi Israel. Astăzi avem 6-8 zboruri pe zi între Bucureşti şi Tel Aviv. Avem chartere către Constanţa, Suceava, Braşov şi Cluj şi vrem să facem şi aici. Pentru asta trebuie să promovăm zona“, a explicat ambasadorul.

Lipsa unei piese de navigaţie din SUA întârzie modernizarea avioanelor la Craiova

E.S. Reuven Azar a explicat şi situaţia complicată de la Fabrica de Avioane din Craiova, care nu poate moderniza cele 10 IAR-99 pe baza unui contract de peste 50 de milioane de euro fără TVA semnat cu Ministerul Apărării. Modernizarea avioanelor este obligatorie pentru ca piloţii să se antreneze pe ele înainte de a zbura cu avioanele F-16 Fighting Falcon pe care România le-a achiziţionat.

„M-am întâlnit cu reprezentanţii fabricii şi am discutat această problemă. Este o problemă de întârziere a unei părţi de echipament, de navigaţie,produsă în Sua, care nu mai este disponibilă pe piaţă. Nu este din cauza producţiei din Israel. Încercăm să rezolvăm această problemă cu compania(Elbit – n.r) şi cu compania americană şi cu guvernul american, ca sa găsim o sursă de furnizare a acestei piese. Nu putem schimba cerinţele contractului“, a spus ambasadorul.

Întrebat cum s-ar putea dezvolta colaborarea pe parte militară dintre România şi Israel, E.S. E.S. Reuven Azar a spus că Israel oferă un avantaj României faţă de alte ţări. „Din cauza problemelor din Europa cererea pentru sistemele de apărare israeliene este în creştere. Vânzarea acestor echipamente a crescut substanţial. Un exemplu este contractul semnat la sfârşitul anului trecut pentru drone(cu România- -n.r.). Acestea vor asigura liniştea României, dar nu este singurul proiect. Colaborăm şi la alte proiecte şi dorim să fim implicaţi în alte proiecte din domeniul apărării şi al sateliţilor. Sunt multe posibilităţi. Avantajul este diferit de alte ţări, pentru că noi coproducem în România“, a explicat ambasadorul.