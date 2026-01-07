De ce cresc impozitele și taxele locale cu mult peste ceea ce s-a anunțat?

Mult timp am crezut că autonomia locală este benefică, ca principiu cred și acum, dar în ultimul timp această convingere nu mai este așa de sigură. Ultimul exemplu îl constituie modul de aplicare a legii 239/2025 în ceea ce privește creșterea impozitelor și taxelor locale. Așa cum vedem cu toții, creșterea despre care se vorbea, care ne speria la propriu, era de undeva 80% în ceea ce privește impozitul pe clădirile rezidențiale ale populației, numai că în realitate sunt creșteri de 100-200-300%. Cum se poate așa ceva? Se poate pentru că, pe lângă creșterea de 80%, mai avem câțiva factori care influențează, anume eliminarea unor facilități, pe de o parte, și majorarea cotelor adiționale pe care le pot stabili consiliile locale, pe de altă parte, pe lângă cele stabilite prin Codul fiscal modificat prin legea 239/2025.

Astfel se elimină facilitățile privind reducerea impozitului:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În ceea ce privește majorarea cotelor adiționale, până la 31.12.2025 Codul fiscal spune la art.489, alin(1):

,,(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate majora impozitele şi taxele locale, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b)….

Excepția se referă la taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege.

(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. (text original în vigoare până la 1 ianuarie 2026)”

De la 1 ianuarie 2026, conform legii 239/2025, care modifică Codul fiscal, art.489, alin(2):

„(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) pot fi de până la 100% faţă de nivelurile maxime stabilite în cadrul prezentului titlu.”

Cu alte cuvinte, consiliile locale pot majora cu 100% impozitele și taxele locale, pe toate cele care au un nivel maxim, pentru clădiri este o cotă minimă de 0,1% din valoarea impozabilă, cea maximă poate fi oricât cu excepția taxelor judiciare de timbru și alte taxe de timbru, lucru care s-a întâmplat în multe localități, astfel s-a ajuns la niște creșteri mult peste ceea ce se aștepta populația, pentru că s-au aplicat aceste cote adiționale, combinate cu eliminarea facilităților pentru vechimea clădirilor. Iată prevederea din legea 239/2025:

,,Art. 457. – (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

Ba se introduce și condiția ca această cotă să nu fie mai mică decât cea din 2025, deși valorile impozabile au crescut cu 80%! Mai mult, se elimină și facilitatea în ceea ce privește regimul de înălțime a blocurilor, respectiv o reducere de 0,10 a coeficientului de rang al localității, dacă apartamentul se află într-un bloc cu peste 3 niveluri și 8 apartamente. Așadar este un cumul de factori care au dus la aceste aberații, cumul despre care nimeni nu a spus nimic! Sigur, o să se spună că trebuie să citim legea, dar legea a fost dată pe 15 decembrie 2025 cu aplicare de la 24 decembrie 2025, pe de o parte, iar pe de altă parte, chiar crede cineva că bunicul X și cu bunica Y citesc legea, calculează rangul localității, zona în care se află, înmulțesc, extrag rădăcina pătrată, mai calculează la urmă ceva derivate și integrale, apoi trag concluzia cât au de plătit impozit pe casă, teren intravilan, extravilan, curți etc.?

Nu sunt convins dacă toți consilierii locali știu cum se calculează impozitele și taxele locale, pe care le-au aprobat, darmite bătrânii de la țară! Și culmea, ei suportă cel mai mult, pentru că în rural sunt casele vechi care beneficiau de facilitățile privind vechimea, de 30-50%, ei au curțile mari, nu în zona urbană, ori tocmai ei sunt cei mai afectați. Și tot în zona rurală, chiar în cele mai defavorizate, mai apare un aspect: valoarea statistică pe mp se stabilește și pe baza unor dotări: instalații de apă, electrice, încălzire, canalizare. Problema este că unele case din rural nu au toate cele patru dotări, doar o parte, ca atare unde se încadrează?. Iar diferența pe mp este mare, de la 1.606 lei/mp, fără cele 4 dotări, la 2.677 lei/mp cu toate cele 4 dotări, dar dacă ai, de exemplu, doar instalații de apă și electrice, unde le încadrez? Diferența la impozit este mare, de 67%. În lege este pus ori una, ori alta. De fapt, s-a întâmplat următorul lucru: guvernul va vira în 2026 mai puțini bani din cotele defalcate din impozitul pe venit către autoritățile locale, pentru a rămâne cu mai mulți bani la buget în vederea reducerii deficitului bugetar, iar ca să compenseze reducerea fluxului de bani către local, au făcut 2 lucruri:

1. – au majorat valorile impozabile, s-au asigurat că nu se vor reduce cotele care se aplică asupra acestor valori față de 2025, au eliminat facilitățile de vechime a clădirilor și de înălțime a blocurilor, au majorat la 100% cotele adiționale la impozitele care au un nivel maxim;

2. – au dat mână liberă autorităților locale să stabilească impozitele pe clădiri ale persoanelor fizice, stabilind doar cotele minime de 0,1% pentru clădirile rezidențiale și de 0,5% pentru cele nerezidențiale.

De aici a mai fost doar un pas: stabilirea impozitelor și taxelor locale în funcție de necesitățile bugetului local. Asta pe partea de venituri, că pe partea de cheltuieli…