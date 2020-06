De ce un petshop online este cea mai buna optiune pentru cei care detin animale de companie Desi in Romania nu a fost realizat niciodata pana in prezent un recensamant al animalelor de companie, se aproximeaza ca ar fi vorba despre 11 milioane de caini si pisici, pe care diferite persoane le-au inclus intre membrii familiilor, adoptandu-le. In cadrul unui studiu realizat cu 5 ani in urma, a rezultat ca in mediul urban, 48% dintre locuitori detin animale de companie. Suna si, de fapt, este fabulos! Doar in Bucuresti o familie din trei ar detine un companion necuvantator. Multi dintre cei care detin animale de companie au realizat cat de mare este importanta acestora pentru o viata mai frumoasa. Prin urmare, dragostea romanilor pentru animalele pe care le detin nu poate fi contestata, desi exista si exceptii care nu fac subiectul acestui articol.

Desi in Romania nu a fost realizat niciodata pana in prezent un recensamant al animalelor de companie, se aproximeaza ca ar fi vorba despre 11 milioane de caini si pisici, pe care diferite persoane le-au inclus intre membrii familiilor, adoptandu-le. In cadrul unui studiu realizat cu 5 ani in urma, a rezultat ca in mediul urban, 48% dintre locuitori detin animale de companie. Suna si, de fapt, este fabulos! Doar in Bucuresti o familie din trei ar detine un companion necuvantator.

Multi dintre cei care detin animale de companie au realizat cat de mare este importanta acestora pentru o viata mai frumoasa. Prin urmare, dragostea romanilor pentru animalele pe care le detin nu poate fi contestata, desi exista si exceptii care nu fac subiectul acestui articol.

Potrivit MegaPet.ro, in contextul acestui fenomen, sectoarele dedicate animalelor de companie au cunoscut, de asemenea, o dezvoltare rapida. Magazinele care se adreseaza acestui segment de piata se bucura de popularitate, in special pe Internet, spre deliciul proprietarilor, care au la indemana toate produsele de care animalele pe care le detin au nevoie – de la hrana, la accesorii intre cele mai diverse.

Care sunt cele mai importante avantaje pe care le asigura un petshop online?

Desi sunt numeroase, avand in vedere importanta lor se poate realiza un top convingator cu avantajele care le aduc o serie de beneficii celor care detin animale de companie. Topul in discutie include urmatoarele puncte semnificative:Cumparaturile dintr-un petshop virtual se fac din confortul propriei locuinte

Animalele de companie au nevoi diferite. Orice proprietar este responsabil pentru bunastarea si sanatatea lor. Achizitiile dedicate se fac cu regularitate, ori deplasarea la un magazin de profil, fizic, impune timp si chiar realizarea unui efort considerabil uneori – mai alesc cand se achizitioneaza saci mari de hrana.

Facand cumparaturi dintr-un Pet shop online, nu va mai fi necesar ca proprietarii de animale de companie sa paraseasca canapeaua pentru a achizitiona mancare pentru cainii, pisicile, rozatoarele sau pasarea pe care le detin. Comertul online le ofera acces prin cateva click-uri la o varietate de articole, livrate direct acasa. Prin aceasta abordare se economiseste timp si se obtine confort maxim.

Un magazin online dedicat nisei asigura o varietate de produse

Unul dintre avantajele principale ale magazinelor online pentru animale de companie consta in marea varietate de produse oferite. Cataloagele de produse sunt extrem de bogate si variate. In diferitele categorii de produse de pe site pot fi gasite mii de referinte – de la mancare, la produse pentru igiena, custi pentru pasari sau iepuri, jucarii, asternuturi si multe altele.

Petshop-urile mari, precum Megapet, sunt dedicate tuturor animalelor.

Chiar daca pisicile si cainii sunt animalele de companie preferate de cei mai multi, petshop-urile online nu li se adreseaza doar acestora. Cele mai mari magazine online de profil ofera produse dedicate, inclusiv pentru pesti, pasari, rozatoare sau reptile. Prin urmare, indiferent de animalele pe care le au acasa, proprietarii acestora vor gasi produse dedicate pe Internat. Este suficient sa foloseasca motoarele de cautare disponibile pentru a gasi cu usurinta mancarea pentru rozatoare, suplimente alimentare pentru papagal sau decoratiuni pentru acvariu.

Nu in ultimul rand, magazinele online pentru animale de companie livreaza produsele comandate prin curier direct la usa clientului. Livrarea este rapida si gratuita, peste o anumita suma astfel incat cumparatorii castiga timpul pe care il consumau facand achizitii de la un petshop fizic.