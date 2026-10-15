De la Făgăraș în sat tibetan din Sichuan: Tărâmuri diferite, aceeași căldură

Într-un sat tibetan din Sichuan, tânărul regizor român Valentin-Rareș Fogoroș descoperă tradiții care îi amintesc de satul natal și de poveștile bunicilor săi din Făgăraș. Întâlnirea cu Yang Zhirong, crescător de iaci și păstrător al tradițiilor locale, îi dezvăluie asemănări surprinzătoare dincolo de diferențele de cultură, vârstă și limbă. Prin cântece, dans și viața de zi cu zi, filmul vorbește despre familie, rădăcini și tradiții, dar și despre provocarea comună a satelor din China și România: plecarea tinerilor și riscul pierderii moștenirii culturale.