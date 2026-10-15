China solicită reducerea impactului conflictului ruso-ucrainean asupra civililor

China solicită depunerea tuturor eforturilor pentru reducerea impactului negativ al conflictului ruso-ucrainean asupra civililor, a declarat Teng Fei, consilier al Misiunii Permanente a Chinei pe lângă ONU, în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate în format Arria privind Ucraina.

Teng a arătat că prelungirea și extinderea crizei ucrainene nu corespund intereselor niciunei părți, dialogul și negocierile fiind singura cale viabilă pentru soluționarea crizei. China solicită ca problemele umanitare să fie plasate pe primul loc, odată cu depunerea tururor eforturilor pentru reducerea impactului negativ al conflictului asupra civililor, în condițiile în care luptele terestre se intensifică, provocând numeroase victime și distrugerea unui număr mare de instalații civile: energetice, electrice, alimentare și depozite logistice.

De asemenea, China a cerut ambelor părți implicate să dea dovadă de reținere, să respecte dreptul internațional umanitar, să evite atacarea civililor și infrastructurilor civile, păstrând speranța pentru reinstaurarea păcii cât mai curând.

Teng Fei a subliniat că autoritățile chineze îndeamnă părțile implicate să pună pe primul plan bunăstarea oamenilor, să nu recurgă la blocade logistice în scopuri militare și să asigure populației din zonele de front bunurile necesare traiului, asistență medicală și servicii publice de bază.

A treia Convenție de la Geneva prevede că prizonierii de război au dreptul la un tratament uman și la protecție împotriva torturii, maltratării și altor forme de vătămare. China a cerut părților implicate să respecte strict dreptul internațional și să garanteze condițiile de supraviețuire, tratamentul medical și demnitatea prizonierilor de război și persoanelor reținute.

Nu în ultimul rând, Teng a arăta că partea chineză a pledat în permanență pentru încetarea focului și oprirea ostilităților, a insistat asupra promovării păcii, negocierilor și soluționării pe cale politică. China susține toate eforturile favorabile păcii, încurajează părțile implicate să facă pași unul spre celălalt, să soluționeze în mod corespunzător preocupările reciproce de securitate, să elimine cauzele fundamentale ale crizei și să se ajungă cât mai curând la un acord de pace cuprinzător, durabil și obligatoriu. China este dispusă să lucreze împreună cu comunitatea internațională și să continue să joace un rol constructiv în promovarea soluționării politice a crizei, a mai transmis reprezentantul Misiunii Permanente chineze pe lângă ONU.