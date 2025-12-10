Actualitate

Declin demografic alarmant: Numărul deceselor este de 1,5 ori mai mare decât al nașterilor

În luna octombrie 2025, numărul nașterilor a crescut față de luna octombrie 2024, dar a scăzut față de luna precedentă (septembrie 2025), iar numărul deceselor înregistrate a crescut atât față de luna octombrie 2024, cât și față de luna precedentă (septembrie 2025), potrivit INS. Sporul natural s-a menținut negativ în luna octombrie 2025.

Luna octombrie 2025 față de luna septembrie 2025

Natalitate, mortalitate și spor natural

În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 13528 copii, în scădere cu 1092 (-7,5%) față de luna septembrie 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna octombrie 2025 a fost de 20609 (10721 pentru persoane de sex masculin și 9888 pentru persoane de sex feminin), mai mult cu 1776 decese față de luna septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 9,4% (+8,0% persoane de sex masculin și +11,1% persoane de sex feminin). Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna octombrie 2025 a fost de 70, în creștere cu 7 față de luna septembrie 2025. Sporul natural s-a menținut negativ (-7081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al născuților-vii.

În luna octombrie 2025, 42,7% (8801 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani și peste, 27,5% (5667 decese) la persoanele de 70-79 ani și 15,6%, reprezentând 3224 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (89 decese), 5-19 ani (43 decese) și 20-29 ani (96 decese).

Nupțialitate și divorțialitate

În luna octombrie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 8685 căsătorii. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2208 în luna octombrie 2025. Luna octombrie 2025 față de luna octombrie 2024 Natalitate, mortalitate și spor natural1 Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat în luna octombrie 2025 a fost mai mare cu 1689 (+14,3%) comparativ cu aceeași lună din anul 2024. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna octombrie 2025 a crescut cu 626 (+3,1%) față de luna octombrie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 10 mai mic în luna octombrie 2025 decât aceeași lună din anul 2024. Sporul natural a fost negativ atât în luna octombrie 2025 (-7081 persoane) cât și în luna octombrie 2024 (-8144 persoane). În luna octombrie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10380 persoane (5372 persoane de sex masculin și 5008 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 10229 persoane (5349 persoane de sex masculin și 4880 persoane de sex feminin). Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a crescut cu +3,3% în mediul urban (+2,8% în cazul persoanelor de sex masculin și +4,0% în cazul persoanelor de sex feminin) și cu +2,9% în mediul rural (+1,5% în cazul persoanelor de sex masculin și +4,5% în cazul persoanelor de sex feminin).

