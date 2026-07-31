Deficitul bugetar nu se reduce prin ,,uciderea” companiilor private

Deficitul bugetar, acest indicator atât de mult discutat, este, poate, singurul punct de sprijin al guvernului în discuțiile purtate cu agențiile de rating. Dacă nu este singurul, atunci, cu siguranță, este punctul forte în încercarea de a mai evita o dată intrarea în categoria junk, adică țări nerecomandate pentru investiții, consecințele ar fi chiar dramatice pentru România. Da, de acord, dar nu cred că în numele reducerii acestui deficit trebuie să ,,ucidem” companiile private, pentru că astfel vom ajunge, ca într-un cerc vicios, la reducerea numărului de contribuabili la bugetul de stat, și, nu-i așa?, la reducerea veniturilor, cheltuielile rămănând constante, adică la creșterea deficitului bugetar.

Cum ,,ucidem” companiile? Păi, prin neplata obligațiilor statului, a instituțiilor statului, către aceste companii, care din cauza neîncasării intră în incapacitate de plată! De exemplu, Casele de sănătate județene au restanțe la plata concediilor medicale către companii de luni și ani de zile, situația diferă de la județ la județ, în funcție de numărul de concedii medicale, de gestionare a fondurilor de către case etc. O companie care nu-și încasează restanțele la concediile medicale va avea, cu siguranță, probleme financiare, mai ales companiile mici și mijlocii. Și ca să nu vorbim numai la general să prezentăm și un exemplu: dl.Adrian Moroianu, președintele filialei Prahova al Uniunii Generale a Industriașilor din România, ne-a prezentat cazul dramatic al SC Calliope SRL din Ploiești, membră UGIR. Această societate are de încasat de la Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) suma de 70.242 lei, sumă ce reprezintă concedii medicale achitate de către SC Calliope SRL angajaților săi, perioada se referă la septembrie 2025 – mai 2026. Așadar, au trecut 10 luni și sumele sunt nerecuperate. În acest timp, compania, ca toate celelalte di România, achită lună de lună contribuația la acest FNUASS! Mai mult, compania, așa cum menționează în memoriile trimise către Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății și Casei Naționale de Sănătate, că din cauza acestor sume neîncasate are mari probleme financiare, inclusiv pentru plata altor obligații bugetare, CAS, CASS, alte impozite și taxe, fapt pentru care va plăti dobânzi și penalități! Și uite așa, ajungem ca să ,,ucidem” micile companii private. Poate că pentru marile companii nu este o sumă care să le destabilizeze, dar pentru cele mici și mijlocii este! Ce este de făcut? Este adevărat, avem deficit bugetar, dar nu așa îl reducem, este doar un fel de a-ți fura singur căciula. Din datele pe care le avem, sumele restante doar de la FNUASS către companii au depășit la nivel național 4 miliarde de lei. Este o sumă mare, dar companiile care poate vor dispărea, cu cât contribuie la buget? Nu cumva cu mai mult decât această sumă? Și atunci, de fapt adâncim deficitul bugetar, nu-l reducem prin această metodă, a neplății datoriilor către companii. Cred că un mod de a plăti, cel puțin temporar până la reglarea situației, ar fi crearea unui mecanism de compensare între obligațiile companiilor și cele ale statului, astfel încât să se poată ieși din acest cerc vicios.

De exemplu, compensarea CASS, a altor impozite și taxe, cu obligațiile de plată din FNUASS către companii, nu includ aici CAS-ul pentru că și așa pensiile sunt alimentate și din Bugetul de Stat, dar celelalte ar putea intra în acest sistem de compensare. Acum este adevărat că toate sumele, cu excepția Contribuției asiguratorii de muncă (CAM) de 2,25%, intră în Bugetul de Stat, de unde apoi se distribuie și către Bugetul de Asigurări Sociale, dar contribuțiile la pensii nu cred că ar trebui să intre în acest sistem de compensare pentru motivul arătat mai sus, adică oricum acest buget nu este suficient pentru plata pensiilor, el este completat din bugetul general. Uniunea Generală a Industriașilor din România susține acest demers al filialei Prahova, respectiv plata imediată sau compensarea datoriilor între stat și companii, pentru că neplata concediilor medicale a devenit un fenomen generalizat în toată țara, cu implicații majore în activitatea companiilor, altfel există riscul de a pierde mai mult decât se economisește, în contextul deficitului bugetar excesiv, desigur, cu alte cuvinte să dăm pe pere ce am luat pe mere, ba încă și ceva în plus!