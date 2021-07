Depunerea cererilor pentru cota de cărbune, pe ultima sută de metri

Eugen Măruţă (gds.ro)

Mai sunt câteva zile în care angajații Complexului Energetic Oltenia mai pot depune cereri pentru a beneficia de cota de cărbune.

Compania acordă la cerere și contra cost o cantitate de lignit pentru încălzirea de iarnă atât a salariaților, cât și a rudelor apropiate ale acestora. Este vorba de părinți sau de frați. Până pe data de 2 august mai pot fi depuse cereri de către mineri și energeticieni. Solicitările sunt înregistrate de departamentele de resurse umane de la fiecare punct de lucru din Complexul Energetic Oltenia. Ulterior, se va realiza programarea celor care au depus cereri, în funcție de data înregistrării solicitării.

Distribuirea cotei de cărbune către salariați trebuie să se încheie până la data de 30 noiembrie. Fiecare solicitant are dreptul la o cantitate de 10 tone de lignit. Prețul este cel mai mic de pe piață. Valoarea totală a cărbunelui este de 1.520 de lei. Suma va fi achitată în rate, oprite din salariu de către angajator. Angajații au posibilitatea de a cumpăra în plus până la 2 tone de cărbune. Prețul per tonă este însă mult mai mare. Este vorba de 235 de lei, același ca pentru terți. La nivelul subunităților miniere sunt deschise deja 10 centre de încărcare a cărbunelui. Transportul intră în sarcina beneficiarului.

Vor beneficia de echipamente de protecție

Totodată, angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de echipamente de protecție chiar de vara aceasta. Șefii companiei au alocat fonduri pentru cumpărarea de cizme apă și noroi, cizme electroizolante și cizme antiacizi. Toate echipamentele vor fi cumpărate în a doua parte a lunii august când este programată o licitație. Va fi semnat un contract de furnizare a produselor amintite. Valoarea acestora este de aproape 300.000 de lei.

Echipamentele de protecție vor ajunge la salariații care lucrează în mediu periculos și care au nevoie să fie protejați, astfel încât starea de sănătate să nu le fie afectată. Echipamentul de lucru este acordat în mod obligatoriu de către angajator care trebuie să asigure condiții normale sau îmbunătățite de lucru. Salopetele și încălțămintea sunt prevăzute și în Contractul Colectiv de Muncă semnat între organizațiile sindicale și administrație. Un contract similar, pentru furnizarea de salopete de protecție, a fost încheiat cu firma Artego Târgu Jiu.