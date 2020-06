Detii o companie cu multi angajati? Iata cum sa alegi un vestiar metalic de calitate!

Indiferent ca esti managerul unei intreprinderi, al unei sali de fitness sau de antrenamente, ori al unui atelier auto, vei avea nevoie de acel element comun, care leaga toate aceste domenii de activitate: un vestiar metalic de cea mai buna calitate pentru angajatii si clientii tai, care sa le asigure acestora un plus de siguranta si confort! Fata de modelele mai vechi, din lemn, un vestiar metalic are multiple avantaje. In primul rand, rezistenta la uzura este unul dintre factorii cei mai importanti, precum si siguranta oferita de structura unui vestiar metalic, in termeni de rezistenta anti-efractie.

Prin urmare, o data cu achizitionarea unui vestiar metalic, vei putea face abstractie de aceste riscuri. Mai mult, un vestiar metalic dispune si de tratament anti-coroziv si ignifug, ceea ce il face rezistent atat la actiunea ruginii, cat si a temperaturilor ridicate.

De asemenea, un vestiar metalic de calitate poate prezenta si anumite dotari specifice, in functie de domeniul de activitate pentru care il achizitionezi. Astfel, in functie de numarul de persoane care il folosesc, al activitatii acestora, precum si in functie de mediul de activitate, ai la indemana mai multi factori pe care ii poti lua in considerare. Iata considerentele pe care sa le ai in vedere cand alegi un vestiar metalic de cea mai buna calitate:

Materialul din care este fabricat – Pentru ca un vestiar metalic sa reziste cat mai mult in timp, este necesar ca acesta sa fie fabricat din tabla de otel profilata, cu grosime de minimum 0.6 mm. Astfel, nu va mai trebui sa intervii pentru servicii de mentenanta sau reparatii.

Incuietoarea – Sistemul de siguranta la inchidere poate diferi de la un model la altul. De aceea, va trebui sa ai in vedere domeniul de activitate, pentru a alege cea mai buna varianta. De exemplu, pentru un vestiar metalic folosit de mai multe persoane, alege un sistem de inchidere pe baza de butuc cilindru cu cheie, cu sa fara caseta sau seif in interior. Alternativ, poti alege si dintre alte sisteme, precum cel pe baza de monede.

Starea in care este livrat – Un vestiar metalic poate fi achizitionat in stare asamblata sau dezasamblata. Iti recomandam sa alegi prima varianta, care iti garanteaza siguranta unui vestiar metalic robust si bine inchegat, care rezista mai mult in timp.

Accesoriile si dotarile suplimentare – In functie de modelul ales, poti opta si pentru diverse dotari suplimentare. De exemplu, poti alege:

– Fante de aerisire in acoperis, care iti garanteaza o buna circulatie a aerului;

– Bara pentru umerase – un accesoriu ideal in cazul angajatilor cu uniforme lungi, precum halatele;

– Banca de schimb pentru incaltaminte – recomandata in cazul vestiarelor metalice din sali de sport, fitness si antrenamente;

– Suport pentru umbrela si vas de colectare a apei;

– Picioare de 15 cm inaltime, care permit curatarea facila si protejeaza vestiarul metalic de actiunea umezelii.

Asadar, daca esti hotarat sa achizitionezi un vestiar metalic pentru afacerea ta, tine cont si de sfaturile de mai sus! Cauta un furnizor cu experienta, care iti poate livra produsele in stare ambalata, alege modelul care se potriveste cel mai bine companiei tale si beneficiaza de un produs cu un raport calitate-pret deosebit de favorabil!