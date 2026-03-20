Dialogul „China în primăvară”, organizat la Moscova

Dialogul global cu tema „China în primăvară: Oportunitățile de dezvoltare ale Chinei pentru lume”, organizat de China Media Group (CMG) și Centrul Cultural Chinez din Rusia, a avut loc, joi, la Moscova. La eveniment au participat aproximativ 200 de personalități din domeniile politic, academic și mass-media din cele două țări. Mai multe instituții media, inclusiv Agenția de presă TASS și ziarul Zvestia din Rusia, Televiziunea Atameken din Kazahstan și site-ul Tbilisi News din Georgia, au relatat despre activitate.

Shen Haixiong, directorul CMG, a trimis un discurs video, menționând că, potrivit unui sondaj global, peste 80% din cei chestionați consideră că „dezvoltarea economiei Chinei ghidează tendințele dezvoltării economiei mondiale”, aducând mai multă stabilitate lumii tot mai agitate din prezent. Președintele Xi Jinping a subliniat, în timpul celor două sesiuni legislative anuale ale Chinei, necesitatea extinderii deschiderii, a explorării piețelor globale și a conectării economiei chineze cu ciclul internațional. CMG este dispus să își valorifice avantajele resurselor pentru ca de rezultatele modernizării Chinei să beneficieze toată lumea.

Zhang Wei, ministrul plenipotențiar al Ambasadei Chinei la Moscova, a declarat că potrivit celui de-al 15-lea plan cincinal, China va optimiza mediul de afaceri și va împărtăși oportunitățile piețelor cu toate țările. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la înființarea relațiilor de parteneriat strategic de colaborare China-Rusia și 25 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie, Bună Vecinătate și Colaborare dintre cele două țări. Profitând de această ocazie, ambele părți urmează să intensifice comunicarea și consensul, pentru a promova parteneriatul.

Anatoliy Shakhray, fost vicepremier al Rusiei, a afirmat că în raportul guvernamental chinez se propune „perfecționarea guvernanței inteligenței artificiale”. Guvernanța globală în era inteligenței artificiale necesită participarea țărilor majore care dispun de tehnologii avansate și stabilirea unui mecanism de dialog multilateral. În această chestiune, China a păstrat întotdeauna o atitudine de deschidere și colaborare. Practica și explorarea Chinei în domeniile ocupării forței de muncă, asigurărilor sociale, dezvoltării ecologice și alte subiecte legate de viața locuitorilor oferă, de asemenea, referințe valoroase lumii în abordarea provocărilor comune.

Perioada 2026-2027 este Anul Educației China-Rusia. În cadrul dialogului, reprezentanții tinerilor ruși au discutat despre subiecte precum conectivitatea sistemelor educaționale ale celor două țări și construcția mecanismelor de schimburi umaniste, fiind convinși că Anul Educației va contribui la obținerea de rezultate fructuoase în cooperarea educațională bilaterală.