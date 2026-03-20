Dialogul „China în primăvară”, organizat în Brazilia

Dialogul global cu tema „China în primăvară: Oportunitățile de dezvoltare ale Chinei pentru lume”, organizat de China Media Group (CMG) și ambasada Chinei în Brazilia, a avut loc miercuri în Brasilia (Brazilia). Shen Haixiong, președintele CMG, și ministrul brazilian al Sănătății, Alexandre Padilha, au transmis mesaje video.

Shen Haixiong a declarat că președintele Xi Jinping a subliniat, în perioada celor două sesiuni, că statul chinez trebuie să lărgească deschiderea la nivel înalt către exterior, extinzând piața globală, dovedit încă o dată hotărârea fermă a Chinei de a-și deschide și mai larg porțile. Adunarea din acest an a adoptat o serie de documente importante, inclusiv cel de-al 15-lea Plan cincinal, stabilind 20 de indicatori principali pentru următorii 5 ani și 109 mari proiecte în șase domenii, propunând ca ținta de creștere a PIB-ului în 2026 să fie între 4,5% și 5%. Dezvoltarea Chinei nu se poate realiza fără lume, iar prosperitatea lumii are nevoie, de asemenea, de China. Schița dezvoltării de calitate a Chinei oferă lumii o listă de oportunități. China, „o oază plină de certitudini”, oferă noi oportunități de dezvoltare. Trustul media CMG este dispus să valorifice avantajele de comunicare integrată de talie mondială, avantajele inovării tehnologice și resursele media pentru a impulsiona rezultatele modernizării în stil chinezesc, de care să beneficieze tot mai mult lumea.

Ministrul brazilian al Sănătății, Alexandre Padilha, aflat într-o vizită în China, a transmis că Brazilia și China au obținut rezultate bogate în domeniul sănătății și medicinii. În 2026, cele două părțile își vor concentra eforturile pe aprofundarea cooperării în domeniile biotehnologiei, vaccinurilor și echipamentelor medicale, consolidând continuu parteneriatul, sprijinind modernizarea sistemului de sănătate publică din Brazilia și promovând cooperarea bilaterală în domeniul sănătății către un nou nivel.

Ambasadorul Chinei în Brazilia, Zhu Qingqiao, a declarat că noul planul cincinal reprezintă noua foaie de parcurs pentru dezvoltarea Chinei și, de asemenea, o nouă viziune pentru cooperarea și câștigul reciproc. China va urma cu strictețe un singur plan de dezvoltare, promovând solid prosperitatea comună a întregului popor, dezvoltând pe scară largă productivitatea de nouă generație și va continua să fie cea mai stabilă sursă de creștere la nivel global, aducând mai multă stabilitate și energie pozitivă lumii aflate în turbulențe. Piața uriașă a Chinei va continua să crească și va fi deschisă la un nivel mai ridicat, oferind mai multe oportunități de cooperare țărilor din întreaga lume, inclusiv Braziliei. China este dispusă, ca împreună cu partea braziliană, să stea ferm de partea corectă a istoriei, să construiască împreună o comunitate a destinului comun China-Brazilia mai justă și o planetă durabilă.