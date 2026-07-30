Fonduri Europene Comunicat de presă finalizare proiect Autor Contributor Publicat 31 iulie 2026 Distribuie Distribuie articolul Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Reddit Telegram Email Copy Link Print Distribuie Articolul anterior ANUNȚ DE PRESĂ Începerea proiectului: „Achiziția de echipamente pentru activitatea firmei OMEGA ELITE DENT SRL” Articolul următor Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE ÎN CADRUL ROMNAV SA” Niciun comentariu Lasă un răspuns Anulează răspunsulAdresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Comentariu * Nume * Email * Site web -Publicitate- Ultimele articole Măsuri pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă Energie ANAF – Antifraudă a identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, cu un prejudiciu estimat până în prezent de peste 12,35 milioane lei Fiscalitate Cele mai valoroase 20 de companii din industria semiconductorilor au pierdut 1.300 de miliarde de dolari din valoarea de piață din cauza îngrijorării față de investițiile mari în AI IT Știri FinanciareInvestiții imobiliare peste valoarea întregului an 2025 în primele șapte luni din 2026KFC investește aproximativ un milion de euro într-un restaurant Drive Thru la BranBeko investește peste un milion de euro în modernizarea HUB-ului logistic din Căteasca PENNY deschide un magazin în cartierul Berceni și ajunge la 25 de unități în București