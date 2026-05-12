Doar 35% din consumatorii de energie din România au montat un contor inteligent. Cel mai bine stă PPC, cel mai prost Electrica

Sursa: e-nergia.ro

Ritmul de implementare a contorizării inteligente a energiei electrice a accelerat în România în 2025, dar este încă destul de redus la nivel național. Sunt diferențe foarte mari între zonele de rețea.

“Gradul de integrare în SMI (sisteme de măsurare inteligentă – n.red.) a locurilor de consum/de producere și consum, raportat la numărul total de locuri de consum/de producere și consum racordate la rețelele electrice de distribuție, înregistrat la 31.12.2025 a fost de 34.5%, în creștere față de 2024 când procentul a fost de 28%”, a anunțat Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-un raport prezentat recent.

Așadar, la finalul anului trecut, 3,578 milioane de locuri de consum/producție și consum din România aveau instalare contoare inteligente de măsurare a energiei electrice.

Dintre acestea, 3,13 milioane erau instalate la consumatori casnici.

Situația este diferită la nivel național, cu operatori de rețea care au depășit programul de instalări de contoare inteligente în ultimul an și cu operatori care au fost mult sub el.

“Analiza distribuției performanței pe operatori evidențiază existența unor diferențe semnificative. Astfel, operatorii Rețele Electrice România și Distribuție Energie Oltenia înregistrează niveluri de realizare peste cel planificat, în timp ce Delgaz Grid înregistrează o performanță cumulată sub nivelul planificat, în pofida unei accelerări semnificative în anul 2025. În același timp, în cazul DEER valorile realizate sunt sub nivelul planificat, ceea ce confirmă persistența unor decalaje structurale între zonele de concesiune, nu doar întârzieri punctuale”, arată datele ANRE.

Cele trei zone de distribuție controlate de grupul PPC, prin Rețele Electrice România, aveau 1,93 milioane de contoare inteligente montate la locurile de consum din cele aproape 3,6 milioane la nivel național. La polul opus, cele trei zone controlate de Electrica, prin Distribuție Energie Electrică România, unde sunt cam același număr de clienți, aveau doar circa 570.000.

Cât de bun este sistemul. Trimite automat toate datele? Iată ce spune ANRE.

“Performanța tehnică a sistemelor de măsurare inteligentă este evaluată prin rata de succes a transmiterii datelor către sistemele centrale HES/MDMS (Head-End System/ Meter Data Management System – n/red). Analiza rezultatelor aferente anului 2025 evidențiază existența unor niveluri ridicate de performanță în cazul operatorilor Rețele Electrice România și Distribuție Energie Oltenia, unde valorile indicatorului depășesc pragul de 90%.

În același timp, în cazul celorlați operatori se înregistrează niveluri mai reduse ale performanței,iar în anumite zone, în special în cazul DEER Muntenia Nord și DEER Transilvania Sud, se observă îmbunătățiri semnificative față de anul anterior, ca urmare a măsurilor de optimizare a infrastructurii de comunicație și a sistemelor informatice.

Cu toate acestea, diferențele între operatori rămân semnificative, evidențiind necesitatea continuării investițiilor în infrastructura de comunicație și în sistemele informatice asociate, în vederea asigurării unei funcționări performante a SMI la nivel național”, arată raportul ANRE.

De ce este din ce în ce mai necesar un contor inteligent

Pe lângă avantajul citirii în timp real al consumului – fără factură emisă pe estimări, fără să fie nevoie de trimis index –contorul inteligent permite clientului să opteze pentru unele planuri tarifare în care prețul este diferențiat pe intervale orare.

Spre exemplu, PPC, furnizorul de energie care are mulți clienți în zona de distribuție a Rețele Electrice, are oferta Ore smart +, cu intervalele orare cu preț redus pe tot parcursul anului: în fiecare noapte, de luni până vineri, între 00:00 și 05:59; pe tot parcursul weekendului, de sâmbătă, ora 00:00 până duminică, ora 23:59; precum și zilnic, în perioada 1 martie–31 octombrie, între orele 11:00 și 14:59. În aceste intervale, oferta asigură un preț al energiei active de 0,348 lei/kWh, iar în afara acestor ore, prețul standard este de 0,823 lei/kWh.

Desigur, această ofertă poate fi accesată doar pentru cine are montat contor inteligent la locul de consum.